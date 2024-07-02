中央補助2千萬 何欣純爭取改善13處路面總長4500公尺

何欣純立委（左4）今天偕同市議員李天生（右2）、林德宇（左1）、張芬郁（左3）與多位里長進行會勘，爭取營建署補助經費進行道路重鋪。（記者陳建志攝）

2024/07/02 18:05

〔記者陳建志／台中報導〕內政部國土署為提升全國道路品質正辦理「都市道路養護整建系統計畫」，民進黨立委何欣純今天邀請國土署到大里仁德、內新等9個里，針對道路品質不佳，亟需改善包括至善路、現岱路、新光路等13個路段，總長逾4500公尺，爭取中央補助5成，地方政府籌措配合款配合，期望透過改善提升台中城鄉街道安全環境。

何欣純立委今天邀集內政部國土署總工程司游源順、大里區公所主任祕書何子昇，市議員李天生、林德宇、張芬郁與仁德里長林志忠、東興里許榮良、內新里林溢源等人前往亟需改善路面的路段進行現勘。

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何欣純說，包括益民路二段、中興路二段、東榮路、新明路、永大街、仁愛路、新光路等路段，都是柏油路面出現斑駁龜裂、高低差、路面標線不清楚等問題，希望本月上旬內政部審查通過後，市府能盡速發包施作。

何欣純指出，國土署補助的道路品質改善工程其實就是前瞻計畫相關預算，這13案路段道路兩側為商家學校與住家，希望藉由本工程來改善提升道路品質，確保當地居民的用路安全。

國土署總工程司游源順說，把既有道路養護整建，能減少因路面不平整而造成交通意外，大里區公所提報需改善的13案，預計本月上旬進行審查，會全力協助，通過後再請地方政府籌措配合款項。

大里公所主祕何子昇說，這次所提的13案都是里長曾提出建議的案子，道路狀況確實不佳，但因之前缺乏經費無法刨除重修，既然中央要補助一半的經費，市府將會全力配合，讓路面早日刨除重鋪。

大里區新光路路面龜裂、破損，何欣純立委爭取內政部國土署補助，進行路面刨除重鋪。（記者陳建志攝）

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