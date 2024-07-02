台72線增設新東大橋匝道，苗縣府將進行可行性評估。（苗縣府提供）

2024/07/02 18:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣不少民眾以及民代長期以來爭取於台72線增設新東大橋匝道，加上近來銅鑼科學圈區發展交通需求增加，苗栗縣政府編列200餘萬預算，將續辦理可行性評估（修正案）並納入之前增設交流道審議大會意見，估計半年後完成再將報告書送交通部續審。

苗栗縣政府工務處指出，去年公路局曾針對台72線增設新東大橋匝道召開委員會，當時主要意見認為台72線在苗栗市已設置5處交流道，且苗栗市鄰近台6線可做為替代道路銜接玉清大橋與龜山大橋。

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苗栗縣政府工務處檢討後，之前提交的資料為2019至2020年度數據，需更新至最新年度交通量，並評估附近各道路交通量預設與服務水準評估。

另外，苗栗縣政府工務處表示，後續可行性評估（修正案）因應交通資料更新，重新計算減少總車里程、總旅行時間、總肇事率的減少等交通效益指標，以計算增設新東大橋匝道效益。

後續可行性評估（修正案）苗栗縣政府也將納入苗栗縣城鎮之心計畫、銅鑼科學園區廠商進駐、高體苗栗車站特定區計畫等鄰近重大建設案可能帶來的效益與交通需求。

苗栗縣政府工務處參考去年委員會意見後，加上前交通部長王國材今年4月份曾前往視察，當時王國材建議苗栗縣政府因應未來觀光、銅鑼工業區、科學園區等需求補入計畫並修訂相關交通資料後，再提報公路局檢討審議。

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