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高雄日系飯店點燈 網敲碗日航快回高雄天空

高雄日航酒店點燈測試。（記者王榮祥翻攝）

高雄日航酒店點燈測試。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/05 00:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄首家日系連鎖觀光飯店「高雄日航酒店」持續進行內部裝修，預計今年底開幕。近日飯店多個樓層陸續點燈測試、吸引過往人車目光，地方看好日航酒店進駐高雄，更期待日航能趕快回到高雄天空。

高雄日航酒店位於高雄晶英國際行館旁，屬大倉日航酒店集團，由汎陸建設與大倉日航集團合作興建，樓高21層、客房數約260間，是高雄第一家、台灣第二家日航連鎖飯店，也是第一家直接使用「日航酒店」名稱的飯店，預計年底開幕。

高雄日航酒店硬體大致完工，外牆裝飾燈也已完成，從外觀可以看到幾乎完成的大廳、游泳池、酒吧等公共設施，與晶英國際行館前的寬敞人行空間更是大受好評，被譽為質感最好的人行道，近期則有多個樓層陸續點燈、吸引目光。

臉書社群「高雄好過日」認為高雄日航酒店進駐，對拓展日本觀光客市場有不小幫助，好過日進一步提到日航本身，指出在疫情期間停飛高雄東京線至今，但目前高雄東京航線載客率都維持在95%左右，長榮、華航、顯示南部市場仍有很大增班潛力，期望日航也能回到高雄的天空中；網友對此紛紛呼應「日航應該一起來呀！ 等你回歸」、「支持支持」。

高雄日航酒店樓層點燈測試。（翻攝「高雄好過日」）

高雄日航酒店樓層點燈測試。（翻攝「高雄好過日」）

高雄日航酒店預定今年底營運。（記者王榮祥翻攝）

高雄日航酒店預定今年底營運。（記者王榮祥翻攝）

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