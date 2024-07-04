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天熱捐血人潮銳減近4成 南部地區醫療用血再度告急！

熱浪侵襲捐血人潮銳減近4成，南部地區醫療用血再度告急，醫療用血僅存約4天的血液庫存。（高雄捐血中心提供）

熱浪侵襲捐血人潮銳減近4成，南部地區醫療用血再度告急，醫療用血僅存約4天的血液庫存。（高雄捐血中心提供）

2024/07/04 17:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市氣溫動不動就飆至攝氏38度，南部地區自7月起，更受到夏季熱浪侵襲，部分地區甚至出現40度以上的高溫，嚴重影響民眾出門捐血的意願，高雄捐血中心今天再喊出血荒訊號，統計6月下旬迄今，捐血民眾銳減3至4成。

高雄捐血中心表示，近日以來受到夏季天氣酷熱影響，前來捐血的民眾人數銳減3至4成，尤其是派往各地的捐血車，因為停放在空曠的馬路或空地，直接受到陽光的曝曬，捐血人潮寥寥無幾，甚至捐血車停放一整天也只有零星個位數的捐血量，對南部地區醫療用血造成嚴重的衝擊。

據統計，截止到今（4）日上午，南部地區（含嘉南、高屏澎東地區）醫療用血，竟僅存約4天的血液庫存，但每日醫院的需求量卻需2100袋，如果不趕緊補充醫療 所需的血液，南部地區的醫療血庫將會面臨短缺的困境，對眾多急需輸血的病友造成極大的影響。

高雄捐血中心的服務範圍包括嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣，民眾可以就近到捐血站、捐血室，以及各地捐血車踴躍捐血，有關捐血地點及捐血活動訊息可以至高雄捐血中心官網或FB粉絲團查詢。

相關連結請見︰

高雄捐血中心官網
FB粉絲團：嘉南地區高屏地區

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