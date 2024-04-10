苗栗爭取台72線增設新東大橋匝道、銜接國一 交通部允評估

苗栗縣爭取台72線增設新東大橋匝道及台72線銜接國道一號。（縣府提供）

2024/04/10 17:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣爭取台72線增設新東大橋匝道及台72線銜接國道一號，交通部長王國材今（10）日隨立法院交通委員會到場會勘後，表示能感受鄉親的殷殷期盼，允諾會進行檢討及評估。

立法院交通委員會今考察苗栗縣交通建設，立委邱鎮軍邀交通部、公路局及高速公路局官員，前往新東大橋了解地方爭取台72線增設新東大橋匝道及台72線銜接國道一號2案，縣長鍾東錦也率縣府工務處團隊出席，縣議員孫素娥、張志宇、曾美露、許櫻萍、徐筱菁等人都到場關心。

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公路局、高公局說明，台72新東大橋匝道案，因考量距離玉清大橋、龜山大橋匝道距離過近等因素，加上交通服務水準評估，去年12月審查時，沒有通過設置匝道門檻；至於國1匝道，也有地屬敏感帶，及高低落差大等問題，評估設置可行性不高。

但地方反映，台72是重要東西向道路，卻是全台少數沒有連接到高速公路的快速道路，且隨著政府大力推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗將持續發展，增設新東大橋匝道及銜接國道一號，也能有效提升地方交通便利性及產業運輸效益。

王國材表示，縣府2018年開始推動新東大橋匝道設置計畫，當時審議時認為使用率不足、需求不高，但為因應未來觀光、銅鑼工業區、科學園區等需求，請縣府將未來更高的需求性補入計畫，並修訂交通資料，重新計算興建效益，提報公路局檢討審議。

台72線銜接國道一號部分，王國材也說，有工程技術面及交流道之間設計規範與爬坡規範等尚須克服，請高公局與縣府討論，並邀集工程人員進行專業評估，若全套交流道不行，半套也可以考慮。

交通部長王國材等人聽取簡報。（縣府提供）

交通部長王國材就苗栗縣爭取台72線增設新東大橋匝道及台72線銜接國道一號，發表看法。（縣府提供）

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