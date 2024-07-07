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苗栗西湖溪成泡泡溪 環保局鎖定廠商依法辦理

苗栗縣銅鑼工業區附近西湖溪，近來出現不明泡泡。（陳光軒提供）

苗栗縣銅鑼工業區附近西湖溪，近來出現不明泡泡。（陳光軒提供）

2024/07/07 10:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼工業區附近西湖溪，近來出現不明泡泡，縣議員陳光軒接獲陳情，已通報環保局人員採樣化驗。陳光軒表示，經環保局人員蒐證稽查，研判為附近一家汽車零件製造商所排放，且該廠商於今年初也曾因違反水污染防治法被裁罰18萬9000元，要求環保局嚴懲；環保局表示，一旦違反排放水標準，將依規定加重處分。

陳光軒表示，他昨天傍晚收到網友反映，指銅鑼工業區附近的西湖溪又有不明白泡泡漂流到整條河流，是近期以來第2次，他立即向環保局通報，環保局人員到場蒐證與附近工廠的稽查結果，種種證據都指向附近一家汽車零件製造商所排放。

陳光軒指出，且他發現該公司於今年1月也因為違反水污染防治法第7條被開罰18萬9000元，如今又接連被發現又有疑似排放廢水的狀況，他要求環保局要嚴查嚴辦。他表示，銅鑼雖然不是他的選區，但對於這種黑心業者，政府機關絕對不能寬貸，但他仍然會強力的追蹤後續發展，打擊破壞環境生態的不法業者。

環保局表示，經派員到場稽查，發現現場不明泡泡為洗滌用界面活性劑所造成，研判為當地一家汽車零件製造商所排放，已採樣送驗。因該家廠商於今年1月曾因違反水污染防治法第7條被開罰18萬9000元，一旦化驗結果超過排放水標準，將依規定加重處分。

環保局人員採樣化驗。（陳光軒提供）

環保局人員採樣化驗。（陳光軒提供）

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