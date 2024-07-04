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中研院遷台後首位法律院士 王澤鑑看國會亂象：大法官會做出帶台灣向前的解釋

86歲的法學大家王澤鑑是最年長的新科中研院院士，更是中研院遷台後、70年來第一位新當選的法學學門院士。（記者廖振輝攝）

86歲的法學大家王澤鑑是最年長的新科中研院院士，更是中研院遷台後、70年來第一位新當選的法學學門院士。（記者廖振輝攝）

2024/07/04 20:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院今天（4日）公布第34屆新科院士，共有28名，其中最年長的是86歲的法學大家王澤鑑，他更是中研院遷台後、70年來第一位新當選的法學學門院士。王澤鑑說，這次可以當選院士不是他個人榮譽，而是對台灣法學研究的肯定，希望藉可帶動台灣法學持續發展。

在台灣只要研讀法律學門者，幾乎都拜王澤鑑為師，王澤鑑是國內民法法學研究權威，中研院人文及社會科學組院士分組審查主持人之一的院士王德威說，暨已過世的法學學門院士王世杰、王寵惠後，王澤鑑院士是中研院遷台後研究法律領域當選院士的第一人，時隔多年才終於又有新的法學院士，他認為這是中研院的疏忽，身為院士遴選委員會的代表人之一，他必須要道歉，也要對王澤鑑院士持續法學研究道謝。

對獲選為新院士，王澤鑑說，這次時隔這麼久才有法學學門院士的產生，是因外界過去都會以為台灣法律研究受限於本土性，並未得到國際認同，或是台灣法學界不夠努力，這次他的當選不是個人的榮譽，而是代表學界對台灣法學研究進步的肯定，也包含對台灣這幾年法治社會形成，更落實人權保障、民主化的鼓勵，他也期盼隨著他的當選，可以更帶動台灣法學研究發展與社會進步。

近期國會亂象頻傳，更通過以改革為名的擴權法案等，總統府等機關透過律師聲請大法官解釋，大法官法庭成國家秩序的最後一道防線，曾擔任大法官的王澤鑑說，憲法法院是台灣民主憲政的體現，實踐社會整體法律制度價值，還有建立台灣憲法的根基。大法官法庭過去曾審理過包含同婚等社會爭議較大的案件，或者近期可能會討論死刑是否廢除，還有國會的情況等，大法官承擔很大的責任，但相信大法官會以智慧來做出合乎法律進步、帶領台灣向前發展所需要的解釋。

即使高齡86歲，王澤鑑仍每天工作，他笑稱，自己1964年從德國念書返台後，教書已經超過60年，在他眼中，法律並不枯燥乏味，而是豐富人類生命、需要想像力、體現社會動態的學門。民法著作等身的王澤鑑，對於民法專書常被稱為「天龍八部」，另外的9本論述著作又被稱為「九陽真經」，他本身就是金庸書迷，認為這形容很貼切，「我的書確實在中國、台灣都廣為流傳」，目前有10幾本民法專書在中國發行的他說，很希望中國也能成為尊重個人自由、價值尊嚴的法治社會，希望更多中國人也投入法律學門，為中國形成法治社會有更多貢獻。

王澤鑑（前）是國內民法法學研究權威，高齡86歲仍每天工作。（記者廖振輝攝）

王澤鑑（前）是國內民法法學研究權威，高齡86歲仍每天工作。（記者廖振輝攝）

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