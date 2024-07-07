海上箱網防盜 澎科大研發AI虛擬圍籬系統

澎湖海上箱網虛擬圍籬，以太陽能提供電力支持。（記者劉禹慶攝）

2024/07/07 10:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人以海維生，處處可見海田養殖業，但近年來卻屢遭宵小侵入，破壞箱網竊取業者辛勤成果，並造成魚群由箱網逸出，蒙受重大損失。澎科大校長黃有評帶領研究團隊，歷時3年多研發出一套結合人工智慧、電腦視覺等技術的虛擬圍籬防盜系統，成為海上打擊犯罪利器。

海上箱網養殖場虛擬圍籬防盜系統成果發表會，包括澎湖地檢署檢察長陳佳秀、主任檢察官詹騏瑋、農漁局長陳高樑、白沙分局長張舒喻，還有海巡署、縣警察局等多位貴賓親臨現場參觀指導，對於虛擬圍籬防盜系統給予肯定，期盼能夠達到以主動式的偵測，代替被動式發現，大幅降低遭竊頻率與損失。

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近年來澎湖優鮮已打出品牌名號，強調天然無污染的養殖歷程，廣受消費者喜愛，行銷全台，甚至出口海外，引起竊盜集團覬覦，藉由船隻甚至踢圈至海上進行偷竊，導致偷竊事件時有所聞，養殖業者初估每年因遭竊損失超過200萬元。加上海上箱網養殖場離岸有一段距離，易成為犯罪溫床，就曾傳出毒梟藏放毒品於箱網區。

澎科大校長黃有評帶領澎科大學和北科大電機系研究團隊，積極從事跨領域智慧養殖相關研究，提出適用於海上箱網虛擬圍籬防盜系統，結合人工智慧深度學習演算法、物件偵測、電腦視覺及虛擬圍籬演算法等技術，並利用太陽能供電設備，具備全天候均適用的3段式虛擬圍籬防盜與警戒系統。因大部分竊盜行為發生在夜晚，因此選用具備紅外線夜視功能攝影機。

由於箱網竊盜多發生在夜晚，特別加裝紅外線攝影機。（記者劉禹慶攝）

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