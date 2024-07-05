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招不滿！全國50所技高特招 續招3262個名額

招不滿！全國50所技高特招，今公告續招簡章，共有3262個名額。（取自特招專業群科甄選入學官網）

招不滿！全國50所技高特招，今公告續招簡章，共有3262個名額。（取自特招專業群科甄選入學官網）

2024/07/05 10:47

〔記者林曉雲／台北報導〕招不滿！113學年度「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」續招今公告簡章，全國共有50所高級中等學校、214個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供3262個招生名額，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受國中學籍區域限制。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，113學年度續招參與學校，以就學區域區分，計有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、雲林區、嘉義區、台南區、高雄區、屏東區、宜蘭區及花蓮區等11個就學區。其中以基北區招生名額最多，預計錄取13校、53個科（班）、870名；高雄區次之，預計錄取5校、30個科（班）、769名。亦即全國15個就學區，僅彰化區、台東區、金門區及澎湖區未辦續招。

招生職群包括：機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、商業與管理群、外語群、設計群、農業群、家政群、餐旅群及藝術群等12群。其中餐旅群招生名額最多，預計錄取25校33科（班）748名；商業與管理群次之，預計錄取19校28科（班）607名。

黃瀞儀表示，該管道自7月5日起受理報名（報名時間依各校簡章規定時程辦理），各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，可至特色招生專業群科甄選入學宣導網下載參閱。

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