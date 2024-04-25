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熱到無法呼吸！聖嬰現象加劇 菲律賓體感高溫飆到48度

菲律賓近期受到極端高溫影響，至少30座城市的酷熱指數達到「危險」等級的攝氏42度以上，北部卡加延省（Cagayan）更在23日「酷熱指數」（heat index）出現攝氏48度高溫。（法新社）

菲律賓近期受到極端高溫影響，至少30座城市的酷熱指數達到「危險」等級的攝氏42度以上，北部卡加延省（Cagayan）更在23日「酷熱指數」（heat index）出現攝氏48度高溫。（法新社）

2024/04/25 16:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓近期受到極端高溫影響，至少30座城市的酷熱指數達到「危險」等級的攝氏42度以上，北部卡加延省（Cagayan）更在23日「酷熱指數」（heat index）出現攝氏48度高溫，為全國最高。外媒指出，菲律賓最熱、最乾燥的月份通常是3月到5月，但聖嬰現象（El Nino）使得今年的高溫情況加劇。

綜合外媒報導，菲律賓國家氣象局指出，位在首都馬尼拉南方甲美地省（Cavite）的「酷熱指數」，23日飆升至攝氏47度，在當地一座海濱度假勝地的工作人員形容簡直是「熱到無法呼吸」，更透露嚴酷高溫讓民眾不願出門，「我很意外，我們的游泳池居然空蕩蕩。你以為大家可能會來游泳消暑，但氣溫高到似乎讓他們不願踏出家門。」

菲律賓的「酷熱指數」有將濕度納入考量，以衡量體感溫度。目前菲律賓約有一半的省分正陷入乾旱，位在北部卡加延省城市阿巴里鎮（Aparri）23日實際最高氣溫為攝氏36.4度，酷熱指數達則到攝氏48度，為全國最高。報導指出，炎熱高溫也迫使菲律賓近6700所學校，宣布暫停實體授課，改採遠距線上教學。

氣象預報當局首席氣候學家索里士（Ana Solis）指出，未來幾天高溫持續攀升的機率為50%，「我們須減少在戶外的時間，並攝取充足水分，外出時要攜帶陽傘和帽子。」另據聯合國世界氣象組織（WMO）表示，亞洲暖化的速度特別快，同時菲律賓是最容易受氣候變遷影響的國家之一。

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