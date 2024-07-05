免費暑假夏令營這裡有 超人氣大台南交通教育主題館開辦7/15開放報名

大台南交通教育主題館「兒童交通安全夏令營」超人氣。（南市交通局提供）

2024/07/05 11:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南交通教育主題館「兒童交通安全夏令營」，有人氣卡通「救援小英雄波力」與小朋友合力闖關，還可體驗設施開「室內踫踫車」，寓教於樂的趣味遊戲，每年吸引親子參加，超人氣供不應求。今年夏令營開辦了，首批報名將於7月15日正式線上開放，家長手刀要快！

夏令營活動中，小朋友不僅可以在交通教育主題館打造的波力救援小隊場景中化身救援小英雄，將與波力一起體驗各種交通知識大挑戰，安寶、羅伊和赫利還會隨機出現在不同場次與大家一起互動，每個參與活動的小朋友都將獲得闖關護照，今年還結合特色夜市小遊戲讓大家同樂，只要完成護照上的所有關卡挑戰，集滿印章後即可獲得專屬於「台南400」小禮物。

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「兒童交通安全夏令營」從7月27日起共規劃6梯次，7月27日、8月10日、8月25日3天的上、下午各1梯次，每梯次活動報名時間分別陸續於7月15日、7月29日、8月12日上午10時，於交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名，每場限額60名小朋友，開放4歲以上小朋友參加。

交通局表示，首批2梯次報名表單將於7月15日正式開放，另在8月25日活動結束前，波力卡通場景都將常設於大台南交通教育主題館，家長也可透過交通教育主題館預約帶小朋友到現場參觀並體驗主題館相關設施，培養正確交通安全觀念。

大台南交通教育主題館有酷炫的迷你車體驗設施，讓小朋友如同開「室內踫踫車」，寓教於樂。（記者洪瑞琴攝）

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