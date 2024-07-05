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夏季溺水危機！國健署籲「5動作」避免憾事

國民健康署提醒，夏季戲水家長務必注意孩童安全。（資料照）

國民健康署提醒，夏季戲水家長務必注意孩童安全。（資料照）

2024/07/05 11:10

〔記者林志怡／台北報導〕各級學校逐漸進入暑假時期，戲水是許多家庭消暑的選項之一。國民健康署提醒，事故傷害是1到5歲兒童死因首要原因，溺水更是其中大宗，家長若攜孩童外出，務必挑選安全的環境，並隨時注意孩子發出的聲響與動靜，時刻與孩子保持一條手臂的距離，也建議預先學習水上的安全之能與自救方法。

2023年國人死因統計指出，事故傷害位居1到5歲兒童死因第1名，共有34人死於事故傷害，其中因「意外溺死或淹沒」在1到5歲事故傷害主要死因類別中排名第2名。

對於戲水旺季，國健署長吳昭軍呼籲家長牢記「守護幼兒5部曲」，包括看、聽、學、選、陪等，確保幼兒在戲水時安全無虞，尤其務必時刻注意孩童在水中的舉動，視線不能離開孩童，且千萬不要因為在家裡就掉以輕心，過去就曾發生幼童在浴缸中玩水，孩子卻意外溺斃的情況。

吳昭軍也提到，孩子若發出呼救聲，或是相反的突然很久沒有聲音，很可能就是溺水的警訊，尤其後者可能代表孩子已經沒有辦法呼救、情況非常危急，若不及時發現，片刻的疏忽可能帶來無法挽回的後果，也建議家長與孩童隨時保持一隻手臂的距離，隨時應對突發情況。

此外，吳昭軍說，除了戲水當下確保孩子安全，家長在選擇戲水環境時，就要多加留心，應以具有救生人員與設備的合法水域為佳，且切勿超越警戒範圍、要先穿戴救生設備及充分熱身再下水，事前也可以先學習水上活動安全知識與自救技能，增加自我保護能力。

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