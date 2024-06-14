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評估2至3成民眾改搭輕軌 高市交局減少168號公車班次

高市府估算出近3成民眾改搭輕軌大順路段，單日調整168公車7班使交通更順暢。（記者黃良傑攝）

高市府估算出近3成民眾改搭輕軌大順路段，單日調整168公車7班使交通更順暢。（記者黃良傑攝）

2024/06/14 17:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市輕軌大順路段通車前，受限於路廓面積，不得不縮小道路寬度、縮減線道，地方人士憂心交通打結，尤其擔心汽機車、公車爭道，交通局通盤檢討，評估出約2至3成民眾已改搭輕軌，減少大順路主要通勤、通學的168號公車班次，使道路更加順暢，同時兼顧公車族的需要。

168東西（含區間車）班次，平日原為53個車次，假日原46車次，交通局考量大順路附近社區民眾，仍有搭乘公車需求，尤其是行動不便的長輩，往往不熟悉輕軌搭乘方式，或已熟悉家門口的公車，5月中旬先實施班次調整，短期間試行、評估，再滾動式檢討。

交通局表示，減班後公車駛進大順路段，班次變少，也將降低大順路段路幅狹窄的交通衝擊，168公車平日53個車次，減為41車次，假日原為46車次，調整為36車次

，減班迄今約1個月，目前尚無不良反應，將持續觀察民眾乘車情形，做為後續路線調整參考。

長期考量大順路仍有乘車需求，且減班後公車駛進大順路段班次變少，也將降低大順路段路幅狹窄之交通衝擊，爰該路段維持現有路線不調整，另規劃168主線及區間車整併為一條路線，轉型為輕軌接駁公車，以達資源有效利用；目前持續觀察民眾乘車情形作細部規劃，預計9月開學後實施。

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