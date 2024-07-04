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新亮點！鹿港轉運站與五星級旅館12億元合體

鹿港生態公園周邊現有亞太渡假村和酒店，第3間五星級酒店也即將興建，基地就在公園廣場對面臨建國路旁，長方型基地面積近3000坪。（記者張聰秋攝）

鹿港生態公園周邊現有亞太渡假村和酒店，第3間五星級酒店也即將興建，基地就在公園廣場對面臨建國路旁，長方型基地面積近3000坪。（記者張聰秋攝）

2024/07/04 14:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕占地3.2公頃的彰化縣鹿港鎮鹿港生態公園即將出現旅館群聚，緊鄰由勞工學苑轉型為鹿港亞太渡假村和澄悅酒店2間大型旅館，現在又將迎來第3間鹿港轉運站，地上10層、地下1層結合客運運輸與旅館休閒功能的複合式旅館，讓該區塊成為以綠地為核心往四周發展的新天地。

鹿港轉運站位處建國路市中心區，為鹿港鎮建國段公有土地之住宅區變更為轉運專用區，土地一片茂密的草地，濃密的樹木環繞四周，長方型的基地面積3000坪，使用年限55年（含興建期及營運期）。去年7月21日完成招商簽約、8月3日完成土地點交，縣府也在去年3月審核通過業者提出投資執行計畫書，上個月也已收到業者申請建築執照，順利的話，近期即可取得建照，可在今年下半年開始動工興建。

轉運站採新建營運移轉案（BOT）促參辦理，由國際車燈大廠帝寶工業結合民間與旅館餐飲等多家企業，合資成立「上京成股份有限公司」，通過招標遴選審查，投資金額高達12億4020萬元，取得55年興建營運權。

投資廠商規劃興建2棟主體建築物，1棟地上10樓、地下1樓的五星級酒店，另1棟2層樓的客運轉運車站，五星級酒店規劃為客房、特色餐廳、宴會廳、泳池、酒吧、私人會所和文化市集。

縣府建設處表示，已收到投資商申請建築，目前審核中，若無疑義最近就會發給建照，投資商取得建照應在核准期間展開動工。交通處指出，未來的鹿港轉運站，會集中現有客運班次和調整路線，提供遊客與居民更便捷的交通路網；交通處計畫爭取高鐵台中站上國道直達鹿港的公車路線，並推動環鎮巴士，解決鹿港市區停車困難和假日壅塞的交通問題。

鹿港轉運站位處建國路市中心區，為鹿港鎮建國段公有土地之住宅區變更為轉運專用區，土地一片茂密的草地，濃密的樹木環繞四周。（記者張聰秋攝）

鹿港轉運站位處建國路市中心區，為鹿港鎮建國段公有土地之住宅區變更為轉運專用區，土地一片茂密的草地，濃密的樹木環繞四周。（記者張聰秋攝）

投資廠商規劃鹿港轉運站，將興建2棟主體建築物，1棟地上10樓、地下1樓的五星級酒店，另1棟2層樓的客運轉運車站，投資金額12億元合體。（圖由縣府提供）

投資廠商規劃鹿港轉運站，將興建2棟主體建築物，1棟地上10樓、地下1樓的五星級酒店，另1棟2層樓的客運轉運車站，投資金額12億元合體。（圖由縣府提供）

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