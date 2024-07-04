為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「客人主人」訴說300年客家歷史 全台免費特映快報名

逾百人出席歷史紀錄片「客人主人」新莊特映會。（記者董冠怡攝）

逾百人出席歷史紀錄片「客人主人」新莊特映會。（記者董冠怡攝）

2024/07/04 17:57

〔記者董冠怡／新北報導〕歷史紀錄片「客人主人」歷時5年完成，今天在新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心（簡稱國影中心）舉行特映會，現場幾乎座無虛席，逾百人出席觀影。導演沈可尚表示，這部片本質上就是想拍給生活在台灣的所有族群觀看，藉此提醒族群平等是一場漫長、艱困而且沒有終點的挑戰，必須持續重視、互相理解。

「客人主人」主要講述300年來，台灣客家族群如何面對族群生存，切入漢原、閩粵、本島日本、本省外省各種分類系統的歷史緣由，透過說書、訪談、動畫、舞蹈等表達方式，回應每個時代所面臨的兩大問題，我們究竟是誰？台灣人的意涵是什麼？

沈可尚表示，本身不是客家人，而是「標準的客家小白」，對於客家悠久歷史相當陌生，因此得從零開始慢慢認識，並且希望製作一部「容易入口但是嚴謹」的歷史紀錄片，拍給居住在台灣土地上的所有族群觀看，促進不同面向互相理解，一路上感謝許多貴人相助，提供友善拍攝環境，第一次與那麼多客家鄉親齊聚一堂，相當緊張，「一起上一堂貨真價實的歷史課吧！」

市長侯友宜出席特映會指出，全市客家族群有60多萬人，客家人重視規矩、重情重義，學生時期曾去同學家作客，讓他體會到客家人的節儉好客，「我問我同學，你家每天都大魚大肉嗎？對方說沒有啦！客人來才這樣！」

侯友宜提到，他常說自己是台灣囡仔，但在這塊土地上成長、茁壯、奉獻的人，不論先來後到，客人主人，「我們都是一家人」，即便吵來吵去還是一家人；多元共融、團結共好，就是台灣精神，也是最重要的力量。

出品單位客家電視台補充，「客人主人」全台巡迴免費特映場已開放報名，雙北目前規劃7月27日在台北市南港區還有一場，民眾或企業單位若想包場，可電洽02-26302039（陳先生）；另外，「客人主人」7月6日（六）下午2點將於客家電視頻道及網站播出，詳細資訊可上臉書粉專「Master or Guest 客人主人」 查詢。

歷史紀錄片「客人主人」在新莊舉辦特映會。（記者董冠怡攝）

歷史紀錄片「客人主人」在新莊舉辦特映會。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
劉家凱紀錄片《一無是處》自嘲庸才 首映破百席次20秒完售
2024/06/30 22:14

劉家凱紀錄片《一無是處》自嘲庸才 首映破百席次20秒完售
史詩紀錄片《客人主人》呈現客家族群300年歷程 首映吸金馬影后朝聖
2024/06/20 07:30

史詩紀錄片《客人主人》呈現客家族群300年歷程 首映吸金馬影后朝聖

2024臺東聲音藝術節 7/19跨域演出 聲到人到
導演沈可尚耗時5年紀錄《客人主人》
2024/06/28 05:30

導演沈可尚耗時5年紀錄《客人主人》
桂綸鎂現聲襯托阿里山鐵道之美！ 日本作曲大師操刀《神木之森》配樂
2024/06/30 16:51

桂綸鎂現聲襯托阿里山鐵道之美！ 日本作曲大師操刀《神木之森》配樂

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播