「客人主人」訴說300年客家歷史 全台免費特映快報名

逾百人出席歷史紀錄片「客人主人」新莊特映會。（記者董冠怡攝）

2024/07/04 17:57

〔記者董冠怡／新北報導〕歷史紀錄片「客人主人」歷時5年完成，今天在新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心（簡稱國影中心）舉行特映會，現場幾乎座無虛席，逾百人出席觀影。導演沈可尚表示，這部片本質上就是想拍給生活在台灣的所有族群觀看，藉此提醒族群平等是一場漫長、艱困而且沒有終點的挑戰，必須持續重視、互相理解。

「客人主人」主要講述300年來，台灣客家族群如何面對族群生存，切入漢原、閩粵、本島日本、本省外省各種分類系統的歷史緣由，透過說書、訪談、動畫、舞蹈等表達方式，回應每個時代所面臨的兩大問題，我們究竟是誰？台灣人的意涵是什麼？

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沈可尚表示，本身不是客家人，而是「標準的客家小白」，對於客家悠久歷史相當陌生，因此得從零開始慢慢認識，並且希望製作一部「容易入口但是嚴謹」的歷史紀錄片，拍給居住在台灣土地上的所有族群觀看，促進不同面向互相理解，一路上感謝許多貴人相助，提供友善拍攝環境，第一次與那麼多客家鄉親齊聚一堂，相當緊張，「一起上一堂貨真價實的歷史課吧！」

市長侯友宜出席特映會指出，全市客家族群有60多萬人，客家人重視規矩、重情重義，學生時期曾去同學家作客，讓他體會到客家人的節儉好客，「我問我同學，你家每天都大魚大肉嗎？對方說沒有啦！客人來才這樣！」

侯友宜提到，他常說自己是台灣囡仔，但在這塊土地上成長、茁壯、奉獻的人，不論先來後到，客人主人，「我們都是一家人」，即便吵來吵去還是一家人；多元共融、團結共好，就是台灣精神，也是最重要的力量。

出品單位客家電視台補充，「客人主人」全台巡迴免費特映場已開放報名，雙北目前規劃7月27日在台北市南港區還有一場，民眾或企業單位若想包場，可電洽02-26302039（陳先生）；另外，「客人主人」7月6日（六）下午2點將於客家電視頻道及網站播出，詳細資訊可上臉書粉專「Master or Guest 客人主人」 查詢。

歷史紀錄片「客人主人」在新莊舉辦特映會。（記者董冠怡攝）

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