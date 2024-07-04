處處有溫暖！火車上見女大生1動作 阿嬤馬上起身讓座

一名女大生在網上分享被阿嬤讓座的故事，網友直呼窩心。示意圖。（取自台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書）

2024/07/04 17:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期大眾運輸工具讓座爭議頻傳，讓博愛座存廢再掀論戰。不過近日一名女大生在網上分享被阿嬤讓座的暖心故事，讓不少網友看了直呼窩心。

一名女大生近日在匿名論壇Dcard上發文表示，她週一（1日）下午搭上一班區間車，當時車廂內滿滿都是人，沒有位置能坐，於是她找了個位置抓著杆子站著，想說等到有人下車之後，空出座位再去坐。

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不過本身有貧血的原PO，在人多的地方容易感到很悶、頭暈不舒服，當時站了沒多久就開始有點小暈，但她也不好意思請別人讓座，只好硬撐。但後來實在不行，原PO已經暈到眼前發黑，於是她便原地蹲下。

此時一位阿嬤注意到她的狀況，當即起身關心，並將座位讓給原PO，而原本坐在阿嬤旁邊的一名女子，看到阿嬤讓座給女大生，馬上也把自己的位置讓給阿嬤坐。原PO坐下之後，阿嬤還是持續關心她的狀況，原PO也不斷和阿嬤道謝，阿嬤要下車時還特別叮囑原PO「你自己一個人要小心喔！」讓原PO內心感到相當溫暖。

原PO說：「真的很感動阿嬤這樣一直關心我，而不是只有讓位而已。其實之前就有幾次搭火車站到不舒服而蹲下，但都沒有人關心過，所以第一次碰到有人主動關心，甚至是老人家讓位，真的覺得特別感動！這個社會還是有溫暖的，也很謝謝這位阿嬤，我有好好下車平安到達喔！」

其他網友紛紛留言，「這是什麼天使阿嬤！」、「阿嬤人很好，真的會很感動」、「最近那麼多博愛座爭議，看到這篇文真的就能夠說明，不是老人壞，而是壞人變老了。真正善良溫柔的人，就算年紀大了，也依舊是善良的」、「原PO不舒服可以試著尋求協助，不要硬撐比較好啦」。

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