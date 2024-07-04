屏東巧克力為台灣爭光 ICA亞太區競賽奪9金10銀9銅

曾志元巧克力。（屏東縣政府提供）

2024/07/04 17:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東巧克力再度延續佳績耀眼國際，在ICA世界巧克力大獎2024亞太區競賽中，屏東業者共獲9金10銀9銅2特別獎，總共拿下30面獎牌，為台灣爭光。

屏東縣政府今天（4日）說，ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）表彰優秀的可可巧克力製造商，並且透過可追溯產地來源的資訊，推廣支持優質的可可種植者，2024 ICA亞太區賽事4月開始收件，參賽作品在香港盲樣分裝，發送到亞太區評審小組及國際大評審團成員，同時間評審，7月1日公告獲獎名單，這次賽事亮點是有許多業者使用各地小農原產的可可原料，發掘各地優秀的可可種植者。

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屏東縣政府作為在地小農與業者的推手，持續協力屏東可可品牌向前邁進，今年亞太區賽事中台灣品牌業者在得獎數上名列第一，屏東業者更占超過台灣總獎牌的一半數量，這次獲獎業者們同時也拿到年底的世界賽入場資格，將在2024年底與世界各區獲獎者爭奪總決賽獎牌。

屏縣府說，這次得獎晉級的屏東業者，包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊在競賽中脫穎而出，預祝他們在總決賽中延續氣勢、勇奪佳績，期待未來有更多屏東業者拿下國際賽事獎項，將「屏東可可．台灣巧克力」品牌發揚世界。

福灣巧克力。（屏東縣政府提供）

御巧可可巧克力。（屏東縣政府提供）

屏東可可產業蓬勃發展。（記者羅欣貞攝）

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