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寶林茶室4死者家屬申請被害補償金 各獲180萬

台北市信義區寶林茶室。（資料照）

台北市信義區寶林茶室。（資料照）

2024/07/05 16:00

〔記者王定傳／台北報導〕台北市信義區寶林茶室3月底爆發食品中毒案，累計造成6死，法務部保護司與財團法人犯罪被害人保護協會，日前已協助4名死者家屬申請犯罪被害人補償金，每人將可獲得180萬元，未來將協助另外2名死者家屬申請犯罪被害人補償金。

今年3月有民眾到寶林茶室遠百信義A13店吃粿條等食物後，出現腸胃不適等症狀，至今累計通報35例，其中33例檢出邦克列酸，累計重症7人，其中6人死亡、1人康復出院。

第1名呂姓死者及第2名楊姓男子的死因，經法務部法醫研究所解剖複驗後，鑑定為與邦克列酸相關；第3名來自馬來西亞的男性死者、第4名女性死者、第5名女性死者、第6名女性死者的具體死因，仍由法醫所詳細鑑定中。

犯罪被害人保護協會不久前已探訪了家屬，持續提供家屬身心關懷和經濟援助，並提供必要的法律支援，並已協助了4名死者家屬申請犯罪被害人補償金，接下來將協助另外2名死者家屬申請犯罪被害人補償金。

本案刑事部分，台北地檢署偵辦寶林茶室案，已將黎姓負責人、王姓店長、胡姓廚師、前任廚師和廚師助理等五人，以違反食安法、過失致死罪列為被告偵辦中，其中三人被限制出境、出海，全案尚未偵結。

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