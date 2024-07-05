台東知名律師王丕衍驟逝 律師界錯愕「好好先生走了」

台東知名律師王丕衍驟逝，同業不捨。（資料照）

2024/07/05 16:11

〔記者劉人瑋／台東報導〕前台東律師公會理事長也是在地知名律師王丕衍今天傳出過世消息，公會通知，昨天（4日）傍晚他於自宅因確診新冠不幸離世，今早行政相驗。其實，王丕衍前天還曾與同業視訊會議，當天還有公會理監事會他則表明無法參與，想不到今卻傳出他過世消息，讓許多同業深感震驚與不捨。

不僅是現任理事長蕭芳芳，許多同業也說，王丕衍「是個十分溫和的好好先生，實在令人難過」。律師吳漢成也說，幾乎每天都見到他，怎知卻過世。

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蕭芳芳說，王丕衍近期行程滿檔，前往北部見小孩、與同業相聚、開會，只是在3日的理監事會前自稱無法參加，後又獲知他可能有點感冒，由於他屬於從未確診的「天選之人」，當時大家也不以為意，認為多休息即可，未料卻傳出他驟逝消息，令人實分錯愕。

她說，王丕衍生前擔任許多法扶及法院義務辯護人角色，公會將與法院協調介入事宜並接手他事務所辯護案件，屆時公會成員也將接手認領，也未收酬金。

蕭芳芳說，王丕衍從台東地檢署退下後，執業迄今約有30年，一直以來可以說是「溫良恭儉讓」個性，在庭上也不會與人爭得面紅耳赤。

會如此形容王丕衍的不只蕭芳芳，北部年輕律師也說，王丕衍就是個好好先生，平時也十分熱心公益及全律會事務，「每次見到他，他總是帶著溫暖的笑容，這麼好的一個人走了，實在令人惋惜」。

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