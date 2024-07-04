「猛暑日」登場！太平洋高壓增強影響 日本靜岡高溫飄破39度

靜岡市在今日測得氣溫攝氏39.1度，為日本全國今年首度出現39度以上的高溫。（圖擷取自「日本気象協会」官網）

2024/07/04 15:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到太平洋高壓增強，日本氣象廳指出，今（4）日全國各地氣溫將會上升，在關東地區和東海地區，更會迎來危險的炎熱高溫。另據日本氣象協會表示，東京在今日中午氣溫出現35度，迎來今年首個「猛暑日」；靜岡市則在今日測得氣溫攝氏39.2度，為全國今年首度出現39度以上的高溫。

綜合日媒報導，今年日本出現第一個攝氏35度以上的「猛暑日」，為東京市中心，在當地今日中午12點30分（台灣時間11點30分）測得。另外，靜岡市在今日中午12點40分（台灣時間11點40分），氣溫來到攝氏39.2度，時隔29年首度打破同期紀錄，更成為全日本今年第一個出現39度以上的高溫。

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報導指出，日本氣象廳已針對西南群島、日本西部和關東地區發布了中暑警報，並指出由於室外濕度和氣溫都很高，提醒今日在戶外工作的民眾，務必做好防曬措施，避免高溫中暑。

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