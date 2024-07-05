明年軍公教擬調薪 全教產：導師和特教加給也應調漲

明年軍公教擬調薪，全教產今發聲明呼籲也一併調漲導師和特教加給。圖為全教產理事長林碩杰。（取自全教產臉書）

2024/07/05 09:16

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院長卓榮泰指示立即啟動明年軍公教員工待遇調整作業機制，全國教育產業總工會今發聲明呼籲，中小學老師的導師職務加給已凍漲12年、特教老師的特教職務加給已凍漲33年，無論是參考消費者物價指數之漲幅，或要讓全民分享經濟成果，導師及特教的加給也應調漲。

全教產理事長林碩杰表示，行政院於去年通過勞動部「基本工資調整」方案；經統計，基本工資時薪及月薪8年累計調幅分別增加了37.3％與52.5％，也通過衛福部所提今年起因應消費者物價指數（CPI）波動，調增社福津貼給付，包括老農津貼調升為8080元，其餘8項社福津貼包含弱勢兒童及少年生活扶助、國民年金等，調升7％。

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林碩杰表示，中小學導師除了本身課務之外，還必須於導師時間、學生午餐、午間學生休息和學生打掃，擔任生活教育指導教師之角色，也要幫忙收學生代收代辦費，下班後還要負責親師溝通；而高中職導師因應108課綱，除了要給學生選修課程選課指導，亦要負責學生彈性學習自主報告之管理；高中職學生因心智年齡成熟，生涯規劃、情感教育等，也都是導師日常需面對之挑戰，下班後也仍隨時待命。至於「特教職務加給」更已凍漲33年，一直維持1800元。

此外，全教產認為，應簡併高國中小兼行政教師之加給，例如國中小校長（月領 9710元）應比照高中職校長（月領13110 元），國中小主任（月領5750元） 應比照高中職主任（月領7520 元），各級學校組長應一律調薪為最高級（月領5750元）。

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