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撿屍性侵女大生 日男被新加坡法院判鞭刑20下、關17年半

38歲日本男子北一光因為在新加坡性侵女大生，1日被新加坡高等法院判處17年6個月有期徒刑，同時也被判處鞭刑，成為在新加坡首位被判處鞭刑的日本公民。圖為新加坡國家法院。（美聯社）

38歲日本男子北一光因為在新加坡性侵女大生，1日被新加坡高等法院判處17年6個月有期徒刑，同時也被判處鞭刑，成為在新加坡首位被判處鞭刑的日本公民。圖為新加坡國家法院。（美聯社）

2024/07/04 10:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名38歲的日本髮型師北一光（Ikko Kita）因為在新加坡性侵女大生，1日被新加坡高等法院判處17年6個月有期徒刑，同時也被判處鞭刑，將被鞭打20下，該男也成為在新加坡首位被判處鞭刑的日本公民。

綜合外媒報導，根據法院文件內容指出，北一光2019年12月在熱門的夜生活區「克拉碼頭」（Clarke Quay）遇見這名20歲女大生，兩人先前並不認識，而北一光趁著女大生喝醉，將她帶到住所內性侵得逞。北一光甚至用手機拍下過程，並傳給朋友，女大生後續逃離北一光住所，並向警方報案，當天北一光就被警方逮捕，警方還在他手機中發現兩段影片。

由於女大生在事件發生後患有創傷後壓力症候群（PTSD），新加坡高等法院法官阿布杜拉（Aedit Abdullah）表示，北一光的行為野蠻且殘酷，並表示受害者當時喝醉嘔吐、無法自行站立，狀態十分脆弱。儘管辯方聲稱當時女大生同意發生性行為，但辯方論點仍被法官駁回，法院判處北一光17年6個月有期徒刑以及鞭刑，將鞭打20下。

新加坡的鞭刑是使用「藤鞭」行刑，將犯人綁在刑架後以藤鞭抽打犯人臀部，可能會因此留下永久性疤痕。

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