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    房東睡房客老婆被捉姦在床！ 慘遭村長鞭刑

    坦尚尼亞一名房東因和房客老婆發生性關係遭捉姦在床，竟被村長處以「公開鞭刑」。（圖片擷取自推特@Jambotv_）

    坦尚尼亞一名房東因和房客老婆發生性關係遭捉姦在床，竟被村長處以「公開鞭刑」。（圖片擷取自推特@Jambotv_）

    2023/03/29 23:21

    〔即時新聞／綜合報導〕坦尚尼亞一名房東因和房客老婆發生性關係遭捉姦在床，竟被村長處以「公開鞭刑」，處刑過程影片在網路上曝光後引起網友關注。

    綜合外媒報導，遭處刑的男子為當地地主兼房東博特（Katayo Bote）。房客達拉瓦（Emmanuel Ndalawa）控訴，他長期以來一直懷疑他的二老婆和博特有不尋常的關係，沒想到近日竟真被他當場捉姦在床。

    達拉瓦氣得將此事件告訴村長，村長最終裁定，除了罰款68英鎊（約新台幣2552元）外，博特還須在村莊被「公開鞭刑」，以對村民殺雞儆猴。處刑過程被觀眾拍成影片後在網路上曝光，從影片中可以看見，博特趴在地上後，開始遭男性村民輪流鞭打，而一旁還圍繞者許多觀眾。

    事實上，鞭刑在坦尚尼亞並非特殊刑罰。曾在2017年，2名男孩因手機遭學校沒收，心生不滿在宿舍縱火，最後2名男孩被校方判處鞭刑，而鞭刑影片曝光後引起全球公憤。雖在2018年該國禁止老師對兒童進行鞭刑處罰，並禁止老師攜帶手杖，但人權暸望組織（Human Rights Watch）指出，還是時常都會聽聞有學生遭受學校體罰。

    然而，坦尚尼亞前總統約翰·馬古富力 （John Magufuli） 在執政期間不斷讚揚公開鞭刑，直到他2021年去世前，依舊認定鞭刑是最有效的懲罰方式，可以維持人民紀律。

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