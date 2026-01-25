張又俠、劉振立遭整肅 矢板明夫：共軍正在被逐步掏空

中央軍委副主席張又俠（右）、軍委委員劉振立（左）落馬，矢板明夫分析，這起事件說明習近平大權仍在握，且疑心病已達到極為嚴重的程度，最關鍵的則是在於，共軍正在被這種權力運作模式逐步掏空。（美聯社、圖擷取自微博）

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立兩人因涉嫌「嚴重違法違紀」遭調查，隨著兩人落馬，原本有7名成員的中央軍委，目前僅剩軍委主席習近平與另一名副主席張升民。資深媒體人矢板明夫分析，這起事件說明習近平大權仍在握，且疑心病已達到極為嚴重的程度，最關鍵的則是在於，共軍正在被這種權力運作模式逐步掏空。

矢板明夫指出，張又俠與劉振立落馬可說是足以動搖中國政治、社會、以及軍權結構的重大政治事件。中央軍委原先應有7名成員，軍委成員在短短幾年內接連「出事」，現在只剩習近平與新進被提拔的張升民兩人，更為諷刺地是，張升民被視為「張又俠的小弟」，雖然目前仍是軍委，但隨時有可能被捲入張又俠案，矢板明夫認為，張升民一定是如坐針氈。

矢板明夫分析，張劉兩人落馬可說明三件事，首先，習近平至今仍然牢牢掌握最高權力。在軍中，只要他不滿意，任何級別的將領都可以瞬間被清除，沒有真正的制衡機制，也不存在可以與之抗衡的力量。這不是制度運作，而是高度個人化的權力行使。

第二，習近平的疑心病已到了極為嚴重的程度。他不僅無法容忍不協調的聲音，甚至開始把身邊所有人都視為潛在威脅，「總有刁民想害朕」不再是譏諷，而成了實際的決策邏輯，而且這種心理一旦形成，幾乎不可能逆轉。

第三，中國軍隊正被這種權力運作模式一步步掏空，自2013年以來，在習近平主導下，軍隊反覆進行反腐，但結果並不是制度化、專業化的軍隊建設，而是一輪又一輪的政治清洗。反到最後，好像所有人都變成了貪官。

矢板明夫認為，張又俠倒台事件的意義，不僅僅是軍隊內部的事情，而是會影響到中國的整體權力格局，他以1856年太平天國「天京事變」一事舉例，表示太平天國鼎盛時期因領導階層內部權力失衡而爆發了嚴重內鬥，東王楊秀清被殺，北王韋昌輝濫殺無辜後又遭清算，最後唯一且具號召力的實力派、翼王石達開選擇出走，太平天國並非立即滅亡，但從那一刻起，領導架構和人心士氣遭到了致命性的破壞，政權尚未被外敵摧毀，便已經在內部完成了自我瓦解。

矢板明夫強調，今日之中國正逐漸走向類似的歷史節點，當權力只剩下恐懼作為黏著劑，當忠誠取代能力成為唯一標準，這個國家的外表或許仍然龐大，但內在早已脆弱不堪。這樣的結構，未必會立刻崩塌，卻幾乎注定無法承受真正的風浪。

