赴美投資信保機制首期估12億美元 鄭麗君：錢不一定都用掉

台美對等關稅談判結果底定，政府規劃2500億美元信保機制，行政院副院長鄭麗君在昨晚播出的電視專訪表示，信保機制規畫分5期推動，第一期預估準備12億美元，且過往信保理賠率在1.5%左右，所以錢不一定會用掉。

鄭麗君解釋，「台灣模式」2500億元信保機制的專款估計62.5億元到100億美元間，且因為企業是逐步投資、MOU也沒有年限，預算不用一次到位，目前規劃分5期推進，第一期約略是62.5億美元的5分之1，估計是12億美元，後續再隨企業融資需求逐步增加。

鄭麗君強調，大家關注錢是不是就直接用掉，但事實上信保專款是準備金，依據過往中小企業信保的經驗，理賠率為1.5％，所以這個專款的錢是不一定會用掉。而是希望當台灣高科技產業往國際延伸時，同時也讓金融產業擴大國際業務，讓金融產國際化。

鄭麗君重申，對等關稅15%不疊加，相較於美韓有自由貿易協定，美日有第一階段貿易協定，先前台灣很多輸美產品的的稅率高於日韓，讓許多產業相當辛苦，如今是讓台、日、韓來到一樣的立足點。

鄭麗君舉例，工具機輸美稅率從24％降到15％、機械產業從21.5％降為15％，都跟日韓的競爭對手拉齊。而水五金產業從22.6％降為15％、手工具產業從23.3％降為15％，也比中國大陸、越南等競爭對手取得更優惠的稅率。另外如自行車、塑膠、紡織、醫療器材都取得15%優勢。

農業方面，鄭麗君指出，蝴蝶蘭的15%稅率和競爭國荷蘭拉平、秋刀魚、吳郭魚、毛豆等也都優於其他競爭對手。鄭麗君強調，除了對等關稅外，談判團隊也向美方爭取超過1000多項的品項豁免對等關稅，不過必須等台美對等貿易協議定案後，有確定結果就會對外說明。

