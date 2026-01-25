張又俠與劉振立為此落馬？《解放軍報》社論：踐踏軍委主席負責制

中共中央軍委副主席張又俠，因涉嫌嚴重違紀違法受到調查。（法新社）

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立兩人落馬，官方宣稱因涉嫌「嚴重違法違紀」立案調查，內情仍成謎中共《解放軍報》今（25）日在頭版刊登社論，直指張劉二人嚴重辜負信任重託，嚴重破壞踐踏軍委主席負責制。

中共《解放軍報》今刊登題為《堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰》的社論，文章開宗明義指出：「黨中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度」、「堅決查處張又俠、劉振立，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰具有重要意義。」

針對張又俠、劉振立的落馬原因，社論指出：「張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全兵團結力量團結軍的政治思想，對軍事建設和政治大軍對國執政的政治思想大軍。」

社論強調：「冰凍三尺非一日之寒，除三尺之冰也非一日之功。目前腐敗問題集中查處不是越反越腐，而是越挖越深。歷史大勢浩浩蕩蕩，強國強軍進程不可阻擋。任何風浪考驗都撼動不了人民軍隊鐵心向黨的如磐信念，任何艱難險阻都阻擋不了人民軍隊向強圖強的堅定步伐。我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，人民軍隊必將掃除一切消極腐敗現象，始終成為黨和人民完全可以信賴的英雄部隊。」

《解放軍報》今在頭版刊登社論，直指張劉二人嚴重辜負信任重託，嚴重破壞踐踏軍委主席負責制。（圖擷取自解放軍報）

