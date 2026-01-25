對美關稅談判竟遭批評 鄭麗君唯獨不能忍受這件事

行政院副院長鄭麗君在昨晚播出的電視專訪表示，整個台美關稅談判過程，社會各界的批評、指教與建議，她有詳細閱讀，但唯獨不能認同的說法，就是外界批評哲學系不能談判。（資料照，記者塗建榮攝）

台美關稅談判底定，面對談判過程曾遭外界批評，行政院副院長鄭麗君在昨晚播出的電視專訪表示，整個談判過程，社會各界的批評、指教與建議，她有詳細閱讀，很多各界的意見，她也都非常重視，但唯獨不能認同的說法，就是外界批評「哲學系不能談判」，她說：「我想如果我年輕的時候，我可能會邀請哲學系友來連署抗議。」

鄭麗君表示，沒有任何一個人需要為就讀的科系來辯護，其實每個人有權利擇其所愛，所以她不回應這個問題，也不想回應說，其實她念過工學院，一旦回應就落入了這個批評，避免哲學系的出身、就要被限制出路，且哲學的訓練讓她除了掌握細節，在面對困難時，更能以結構性的思考試圖突破僵局。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君也透露，過往幾次實體談判回來，她小學6年級的兒子都會關心談判進度、問稅率為何，但這次回來時兒子已知道關稅就是15%，讓她覺得這件國家大事、連小學生都非常關心。

鄭麗君說，兒子也問她還要再去美國嗎？她回答還要再去一次，因為我們還有一份協議要簽，她強調，「歷經9個月的談判，這一趟漫長的旅程，終於快到了要回家的時刻，不過，我們還有最後一哩路（台美對等貿易協定）要完成，才算完成。」

鄭麗君也透露，每次赴美國進行實體磋商時，在台灣的賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰及相關首長幾乎都沒睡，必須在磋商前聽取談判團隊的會前報告，磋商時也需要即刻與談判團隊共同討論或做出決定，甚至在談判會後共同討論沙盤推演，整體並肩作戰無時差。

鄭麗君表示，這次總結會議後，賴總統凌晨3時30分也是接起電話，確認結果；當時賴總統聽完結果後說「謝謝你們，辛苦了」，她則向賴總統表達「謝謝總統，我們盡力了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法