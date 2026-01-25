為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍突襲讓委國守衛莫名吐血倒地 川普證實「秘密武器」存在

    2026/01/25 08:31 即時新聞／綜合報導
    美軍突襲委內瑞拉過程中，傳出使用一項武器讓委內瑞拉守衛集體流鼻血、倒地，使其無法抵抗，川普近日接受專訪時，證實這項武器存在。（路透）

    美國總統川普1月3日下令美軍對委內瑞拉發起軍事行動，據傳在突襲過程中，美軍使用一項武器讓委內瑞拉守衛集體流鼻血、倒地，使其無法抵抗，令外界質疑是否是某種定向能量武器（Directed Energy Weapons），而川普近日接受《紐約郵報》專訪時，證實這項武器存在。

    在突襲行動發生後數日，有委內瑞拉守衛聲稱，美軍在突襲時發射某種武器，像是某種極其強烈的聲波。守衛說：「我感覺腦袋像是從裡面爆開一樣。我們所有人都開始流鼻血，有些人甚至吐血。我們倒在地上，完全無法動彈。」、「我們根本無法與他們的科技和武器抗衡。我發誓，我從未見過這種情況。在那種聲波武器的影響下，我們甚至連站都站不起來。」

    川普24日接受《紐約郵報》專訪時，則是證實了這項武器存在，將其稱之為「干擾器」（The Discombobulator），並強調「我非常想談，但我不能談太多」。川普證實，這款武器確實在那次突襲行動中被使用。

    川普形容：「他們（委內瑞拉）的火箭根本沒有發射出去，他們擁有俄羅斯和中國製的飛彈，但一枚都沒能發射。我們進入時，他們按下按鈕，卻什麼都沒反應。他們原本已經準備好對付我們了。」

