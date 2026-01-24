俄羅斯「影子船隊」油輪失控 載73萬桶原油在地中海漂流

俄羅斯影子船隊油輪。示意圖。（路透檔案照）

一艘為俄羅斯運送石油規避制裁的「影子船隊」油輪，顯然失去控制，正在地中海漂流，據了解該艘油輪上載著約73萬桶石油。

根據《基輔獨立報》和國際海事媒體《gCaptain》引述彭博23日的報導，這艘LR2級油輪「進步號」（Progress），原本沿著北非阿爾及利亞外海航行，準備穿越蘇伊士運河，1月21日清晨通過阿爾及爾後，突然偏離原定航道，迅速轉向北航行。到22日清晨，該油輪航行狀態已標示為「失去控制」（not under command），速度降到僅1節。彭博引用的船舶追蹤數據顯示，這艘油輪23日持續以1節的速度緩慢向東漂流。

請繼續往下閱讀...

進步號載有約73萬桶俄羅斯「烏拉爾原油」。該船偏離航行路線、速度驟降以及航行狀態改變，均顯示可能出現機械故障。「失去控制」意指船隻因發生機械故障、突發損壞等異常狀況，無法依照「國際海上避碰規則」的規定操縱，因此無法避讓其他船舶。

這艘船齡19年的油輪，因涉及俄羅斯石油運輸而遭歐盟和英國制裁後，曾兩度更名，並於近期改掛俄羅斯旗，去年11月列入俄羅斯船隻登記，公開航運資料顯示，登記在聖彼得堡Legacy Marine LLC公司。該公司未回應此事。

近年西方政府已加強對俄國「影子船隊」的監控，法國海軍22日才在地中海西部海域，攔截與俄國有關連的油輪「格林奇號」（Grinch），疑似也是「影子船隊」，該油輪已被軍方引導航向馬賽港進一步調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法