4縣市大雨特報！ 今各地略回暖 週二冷氣團再報到

今日白天北部及東半部高溫約21至24度，中南高溫約26度。（資料照）

中央氣象署指出，今日（25日）迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象署今凌晨3點35分針對基隆市、新北市北海岸地區、宜蘭縣以及台東縣發布大雨特報。

天氣方面，環境轉為東南風，北部地區上半天雲量仍多，預估下半天將減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有機會出現局部大雨，大台北地區及西半部山區上半天亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫方面，各地呈現略微回升趨勢，預測西半部及宜花低溫約13至17度，東南部約18度，白天北部及東半部高溫約21至24度，中南高溫約26度。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週一（26日）轉偏南風，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中部以北、宜蘭及金馬低溫14至16度，南部、花東及澎湖17至18度；高溫方面，北部、東半部及澎湖、金門20至26度，中南部26至27度，馬祖18度。

週二（27日）東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫下降，週三（28日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲系東移，降雨增多，中部以北部及東北部地區有局部短暫雨，花東地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

低溫部分，中部以北及宜蘭12至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門11至13度，馬祖10至11度；高溫方面，北部、宜蘭及金門18至21度，花東及澎湖19至24度，中部23至25度，南部26至27度，馬祖13至15度。

週四（29日）清晨仍受輻射冷卻效應影響，白天氣溫回升，週五（30日）各地大多為多雲到晴，水氣減少，只有在東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 23 15 ~ 26 18 ~ 26 17 ~ 22

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

