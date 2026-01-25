為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    4縣市大雨特報！ 今各地略回暖 週二冷氣團再報到

    2026/01/25 06:54 即時新聞／綜合報導
    今日白天北部及東半部高溫約21至24度，中南高溫約26度。（資料照）

    今日白天北部及東半部高溫約21至24度，中南高溫約26度。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（25日）迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象署今凌晨3點35分針對基隆市、新北市北海岸地區、宜蘭縣以及台東縣發布大雨特報。

    天氣方面，環境轉為東南風，北部地區上半天雲量仍多，預估下半天將減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有機會出現局部大雨，大台北地區及西半部山區上半天亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    氣溫方面，各地呈現略微回升趨勢，預測西半部及宜花低溫約13至17度，東南部約18度，白天北部及東半部高溫約21至24度，中南高溫約26度。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週一（26日）轉偏南風，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中部以北、宜蘭及金馬低溫14至16度，南部、花東及澎湖17至18度；高溫方面，北部、東半部及澎湖、金門20至26度，中南部26至27度，馬祖18度。

    週二（27日）東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫下降，週三（28日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲系東移，降雨增多，中部以北部及東北部地區有局部短暫雨，花東地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    低溫部分，中部以北及宜蘭12至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門11至13度，馬祖10至11度；高溫方面，北部、宜蘭及金門18至21度，花東及澎湖19至24度，中部23至25度，南部26至27度，馬祖13至15度。

    週四（29日）清晨仍受輻射冷卻效應影響，白天氣溫回升，週五（30日）各地大多為多雲到晴，水氣減少，只有在東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 ~ 23 15 ~ 26 18 ~ 26 17 ~ 22

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播