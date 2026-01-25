馬年快到了 台中萬和宮舉辦「翰墨流馨」會員聯展

台中萬和宮於馬年春節前舉辦「翰墨流馨」會員聯展。（宮方提供）

下個月就要迎接馬年春節，台中市萬和宮早在1985年被指定為國定第三級古蹟，媽祖鎮殿超過340週年，即日起於麻芛文化館舉辦「翰墨流馨」畫會會員聯展，展出1984年起，由台中退休教育、公務及金融業水墨愛好人士，40多件畫作描繪名山勝境畫作，會員表示，跟隨創會老師張亦足寫生創作，歡迎各界賞析指教。

「翰墨流馨」翰墨雅集畫會會員聯展，即日起至3月15日在萬和宮「創意藝廊」展出，畫會由張亦足於1984年集結水墨愛好人士創立，當年由前台灣藝術大學副校長林進忠命名，集結退休保險業、醫療體系人員作品，多次在台灣各地舉辦過聯展，呈現蓬勃朝氣。

請繼續往下閱讀...

萬和宮總幹事江惠雯說，張亦足老師將生活與藝術結合，鼓勵學生從生活、大自然中汲取創作靈感，在畫作呈現個人風格，畫會會員常一起到各地寫生，將悠遊山林等自然美景盡收畫筆下。

張亦足是中台灣知名水墨畫家，以獨特「筆墨線條」構築山水，常使用日本金潛紙等特殊媒材，表現豐富細膩墨色層次，而此次聯展主題「翰墨流馨」懷著遊於藝心境，將甲骨文、金文等書法線條為基底融入畫作，張亦足鼓勵會員以高麗菜葉拓印，運用特殊葉脈紋理隨性造景。

萬和宮說，40多件畫作涵蓋會員墨線層疊勝境，或墨彩交融迷離心弦等特色，每幅作品呈現不同風貌，歡迎民眾在馬年春節前趕往參觀指教。

馬年春節將至，翰墨雅集畫會會員於萬和宮舉辦聯展。（宮方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法