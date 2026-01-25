01/25各報重點新聞一覽

中國國家主席習近平持續清洗解放軍，中共中央軍委會副主席張又俠（右）、軍委兼參謀部參謀長劉振立（左）兩將領，遭立案調查落馬。（美聯社、路透檔案照）

習近平大清洗 中共軍委副主席張又俠落馬 參謀長劉振立也下台 7軍委剩2人

中國人民解放軍高層貪腐風暴持續擴大。廿四日再傳出中共中央軍事委員會副主席張又俠，以及軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查。隨著兩人落馬，原本有七名成員的中央軍委，目前僅剩軍委主席習近平與另一名副主席張升民。

藍營餐敘 金主下反軍購指導棋 綠委：CK楊操作反美 北京傳聲筒

異康公司董事長、綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱與國民黨高層及立委餐敘時，呼籲面對美國軍購、關稅壓力必須硬起來。民進黨立委批評，楊建綱根本是北京的傳聲筒，不只傳達錯誤國防資訊，甚至把軍購闡述為商人利益，操作「反美」敘事與中國立場一致，意圖達成北京干擾台灣輿論的政治目的。

取消筆試、學費補助增百萬 公費留學變革 搶關鍵科技人才

因應半導體、人工智慧AI、軍工、資安與次世代通訊等關鍵科技領域人才不足，教育部將在今年二月起試辦「五大信賴產業公費留學制度」重大改革案，首度取消筆試，改採「書面審查加面試」，更大幅加碼獎學金，學費補助上限由三年九萬美元提高至十二萬美元，加碼近百萬台幣，生活費最高每年提高至三萬美元，以制度鬆綁與資源加碼雙軌並進，爭搶高階科技人才。

川普2.0國防戰略 陸未列優先威脅

五角大廈廿三日晚間公布美國總統川普第二任的「國防戰略」（ＮＤＳ），表明本土及西半球安全是美國優先事項，順位超過印太，但隻字未提台灣。美國政治新聞網Politico廿三日報導說，新版ＮＤＳ不再視抗中為最核心焦點，相較於川普第一任的ＮＤＳ也迥異，是華府震撼的政策轉向；新版指責川普政府以外的美國歷任政府忽視國家利益，並危及美軍進出巴拿馬運河及丹麥海外領土格陵蘭的能力。

共軍高層人事大震 張又俠、劉振立落馬

賴政府社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭在野質疑政策跳票，立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳專案報告。內政部書面報告指出，將持續透過多元管道擴充社宅供應，並將重點放在雙北、桃園及台中等都會區。報告中還提到，地方政府也應運用市有土地，與中央共同努力興辦。

大轉彎 陸威脅非美優先要務

美國五角大廈23日發布非機密版《2026國防戰略》，將「保衛美國本土和整個西半球利益」列為首要任務，其次則是在印太地區「以實力而非對抗」遏制大陸，並強調將沿著第一島鏈建立強大的「拒止防禦」。但相較於以往，新版NDS對大陸採取較為和緩的語氣，也未直接提到台灣。

大陸軍委副主席張又俠 涉違紀違法被查

大陸國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。加上先前被查另一軍委副主席何衛東，中共中央20屆最初選出的兩名軍委副主席，悉數落馬；自此中共中央20屆軍委會，從7人到目前只剩中央軍委主席習近平、中央軍委第二副主席張升民。

