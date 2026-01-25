取消筆試、學費補助增百萬 公費留學變革 搶關鍵科技人才

教育部二月起試辦「五大信賴產業公費留學制度」重大改革案，首度取消筆試、學費補助加碼百萬，爭搶高階科技人才。（資料照）

因應半導體、人工智慧AI、軍工、資安與次世代通訊等關鍵科技領域人才不足，教育部將在今年二月起試辦「五大信賴產業公費留學制度」重大改革案，首度取消筆試，改採「書面審查加面試」，更大幅加碼獎學金，學費補助上限由三年九萬美元提高至十二萬美元，加碼近百萬台幣，生活費最高每年提高至三萬美元，以制度鬆綁與資源加碼雙軌並進，爭搶高階科技人才。

制度鬆綁、資源加碼 雙軌並進

為5大信賴產業 留住頂尖人才

教育部主秘林伯樵表示，五大信賴產業是台灣產業競爭力與國家安全的核心支柱，近年在美中科技對抗、全球供應鏈重組與地緣政治風險升高背景下，台灣不僅是半導體重鎮，更逐步成為民主陣營科技合作的關鍵節點，但公費留學考試相關學門報考人數偏低，人才供給不足已成結構性風險。

林伯樵說，新制將採「書面審查占六成、面試占四成」評選方式，書面審查包括學經歷、研究計畫、學術成果與未來研究方向，面試聚焦專業知識、研究潛力與表達能力；試辦計畫總名額六十一名，其中電資學群涵蓋人工智慧、資通訊技術與應用、網路通訊、資通訊安全與新興半導體等五個學門，共四十個名額。

工程學群涵蓋材料科技、先進製造技術、能源工程、造船工程、航太工程及飛行器定位與導控等六個學門，共廿一個名額。

林伯樵表示，學費補助上限提高至十二萬美元（約台幣三七八萬元），增加三萬美元（約台幣九十五萬元），拚留住與吸引頂尖科技人才。

