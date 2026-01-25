為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台東太平溪疏濬趕工 砂石車日夜河床川流不息

    2026/01/25 07:22 記者黃明堂／台東報導
    台東市太平溪疏濬工程加足馬力，砂石車在河床上川流不息載運土石。（記者黃明堂攝）

    太平溪貫穿台東市區流入太平洋，近年受颱洪影響，上游土石大量下移，造成河床淤積，影響通洪能力與市區防洪安全。台東縣府加速推動太平溪疏濬工程，由廠商日夜趕工挖土，日夜24小時都有砂石車川流在河床便道載運土石到海邊養灘，與汛期時間賽跑。針對施工沙塵與交通影響，要求施工單位加強管理並滾動調整相關措施，降低對周邊生活環境影響。

    縣府表示，前年颱洪期間，上游大量土石集中淤積於太平溪河道，縣府因此辦理太平溪緊急疏濬工程，特別爭取經費約1.5億元，預計疏濬61萬立方公尺土石，運送至豐源海岸進行養灘，以兼顧河道防洪安全與海岸侵蝕改善。工程採分兩工區同步施工方式進行，並要求施工單位加快工進，期盼於汛期及春節前完成主要疏濬及運輸作業。工程自去年5月開工後，先行施作河床段運輸便道，惟施工期間多次遭逢颱洪，河床便道曾四度遭沖毀，直至去年鳳凰颱風後完成搶修，逐步展開土石搬運作業。

    建設處副處長吳哲元表示，本次施工期間，部分運輸及便道施作於乾燥天候下易產生揚塵，已要求廠商加強灑水頻率、土方覆蓋、車輛清洗及行車速限管制等抑塵措施，並視實際狀況滾動調整施工方式，以降低對周邊居民生活影響。另施工便道全長約12公里，海岸段受地形、海岸保護工及保安林等條件限制，部分路段暫採單向通行，空車將權宜行駛部分公路段繞行返回施工便道，並加強交通與環境維護作業，如造成不便，請民眾體諒。

