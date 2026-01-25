清境農場奔羊節1/28登場 體驗高山牧羊人

清境農場「奔羊節」系列活即將登場，適逢櫻花季，遊客觀賞綿羊秀還能賞櫻。（清境農場提供）

迎接農曆新年到來，清境農場一年一度最具代表性的特色活動「奔羊節」系列活動，即將1月28日起陸續登場，活動結合牧羊文化、節慶氛圍，邀請遊客走進高山草原體驗當牧羊人，感受清境農場獨特的自然風情魅力。

清境農場表示，今年適逢農場成立65週年，除於2月13日舉辦年度重頭戲「奔羊節」主題活動，也於春節前後規劃多場暖身系列活動，讓當日無法參與奔羊節的遊客，也能親身體驗牧羊文化的樂趣，包括1月28日及2月4日上、下午各舉辦一場「咩咩暖步走」，由牧羊人帶領世界上最可愛的綿羊瓦萊黑鼻羊，行走約500公尺，讓遊客近距離欣賞羊群悠閒漫步於高山牧場的可愛畫面。

請繼續往下閱讀...

農場表示，遊客可跟著羊咩咩一同散步、暖身，體驗當牧羊人，感受不同於奔羊節熱鬧氛圍的牧場慢活生活步調，活動期間凡參加寒假時段「牧羊人活動」的遊客，皆可獲得新春好禮乙份，讓親子旅遊及春節走春行程更加豐富有趣。

此外，農場也將於2月3日在清境國民賓館舉辦「咩春納福」新春活動，邀請南投縣濡墨學會理事長陳進展及副理事長黃昭祥，為遊客揮毫寫春聯。活動期間，遊客完成指定活動並於社群平台分享貼文，出示分享畫面予現場服務人員，即可獲得兩位書法老師現場書寫的春聯，為新春佳節增添喜氣。

清境農場將舉辦「咩咩暖步走」活動，讓遊客體驗牧羊文化的樂趣。（清境農場提供）

清境國民賓館2月3日將舉辦「咩春納福」新春活動，邀請書法老師為遊客揮毫寫春聯。（清境農場提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法