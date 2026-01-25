合歡山結冰消融 台14甲線今晨恢復通行

合歡山武嶺今早已未見路面結冰情形，公路局宣布台14甲線恢復通行。（圖擷取自公路局武嶺即時影像）

冷氣團減弱，合歡山結冰逐漸消融，公路局宣布台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，今（25日）上午7時恢復通行，惟請用路人小心行駛，並注意沿線交維警示措施。

受前一波強烈大陸冷氣團影響，連日來台14甲線合歡山公路路面結冰，為維護用路人車安全，公路局宣布昨天下午5時起，預警性封閉台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，車輛只出不進，其中31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，位於背陽面結冰較厚，易發生打滑失控情形，實施雙向封閉管制，禁止通行。

隨著冷氣團減弱，氣溫回升，結冰也逐漸消融，經公路局中區養護工程分局派員檢視台14甲線路況正常，今天上午7時解除管制恢復通行。惟公路局仍提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整，呼籲欲行經台14甲線及台8線用路人，如非必要請勿前往，行旅前務必備妥個人保暖裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息，也可撥打分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

