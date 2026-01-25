為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    板模匠「用模型看台灣」 李緯群創作展蕭如松藝術園區登場

    2026/01/25 08:35 記者黃美珠／新竹報導
    李緯群手下的蕭如松藝術園區。（記者黃美珠攝）

    李緯群手下的蕭如松藝術園區。（記者黃美珠攝）

    板模匠李緯群的「光陰的縮景：用模型看台灣」模型創作展，即日起到3月15日，在新竹縣的蕭如松藝術園區「松廬」展出。他用台灣場景模型，帶領觀者穿越時空，看看我們住的這塊土地，在不同年代、不同角落的樣貌。

    李緯群對那些快要消失、或已消失的老地方很有感觸， 像是：老車站、快拆掉的眷村巷子、傳統市場的熱鬧景象等，就是因天災受損的知名地景，也都是他創作的泉源；所以件件作品都代表一段歷史的縮影，一個時代的故事。

    他擅長1比64、1比80的場景模型製作，從結構到細節都由他一手完成。希望透過這些小小的作品，幫大家找回那些可能已經忘記、但其實卻仍很熟悉的時光。也因此，他的模型雖然小，但承載的情感和故事卻是被放大的，欣賞者就好像變成了巨人，低頭俯瞰著整個台灣的日常縮影和歷史痕跡。

    自幼就喜愛玩模型的李緯群曾做過汽車修護，退休後才專心當起板模匠。而所謂的「板模匠」，他認為就是用模型為敘事語言的藝術工作，特別專注於精緻的舊化技巧，跟對在地建築與景觀的深度觀察與實景還原。也因此他對建築景觀模型的結構、工法以及細節極其考究，強調純手工打造、不借助現代科技，就做出場景並舊化細節。

    李緯群打造的太魯閣牌樓模型。（記者黃美珠攝）

    李緯群打造的太魯閣牌樓模型。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播