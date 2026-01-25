板模匠「用模型看台灣」 李緯群創作展蕭如松藝術園區登場

李緯群手下的蕭如松藝術園區。（記者黃美珠攝）

板模匠李緯群的「光陰的縮景：用模型看台灣」模型創作展，即日起到3月15日，在新竹縣的蕭如松藝術園區「松廬」展出。他用台灣場景模型，帶領觀者穿越時空，看看我們住的這塊土地，在不同年代、不同角落的樣貌。

李緯群對那些快要消失、或已消失的老地方很有感觸， 像是：老車站、快拆掉的眷村巷子、傳統市場的熱鬧景象等，就是因天災受損的知名地景，也都是他創作的泉源；所以件件作品都代表一段歷史的縮影，一個時代的故事。

他擅長1比64、1比80的場景模型製作，從結構到細節都由他一手完成。希望透過這些小小的作品，幫大家找回那些可能已經忘記、但其實卻仍很熟悉的時光。也因此，他的模型雖然小，但承載的情感和故事卻是被放大的，欣賞者就好像變成了巨人，低頭俯瞰著整個台灣的日常縮影和歷史痕跡。

自幼就喜愛玩模型的李緯群曾做過汽車修護，退休後才專心當起板模匠。而所謂的「板模匠」，他認為就是用模型為敘事語言的藝術工作，特別專注於精緻的舊化技巧，跟對在地建築與景觀的深度觀察與實景還原。也因此他對建築景觀模型的結構、工法以及細節極其考究，強調純手工打造、不借助現代科技，就做出場景並舊化細節。

李緯群打造的太魯閣牌樓模型。（記者黃美珠攝）

