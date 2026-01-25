為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍營餐敘 金主下反軍購指導棋 綠委：CK楊操作反美 北京傳聲筒

    2026/01/25 05:30 記者陳政宇／台北報導
    綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱與國民黨高層及立委餐敘時，呼籲面對美國軍購、關稅壓力必須硬起來。民進黨立委批評，楊建綱根本是北京的傳聲筒。圖為向美國採購的M1A2T戰車成軍，成陸軍新銳戰力。（資料照）

    異康公司董事長、綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱與國民黨高層及立委餐敘時，呼籲面對美國軍購、關稅壓力必須硬起來。民進黨立委批評，楊建綱根本是北京的傳聲筒，不只傳達錯誤國防資訊，甚至把軍購闡述為商人利益，操作「反美」敘事與中國立場一致，意圖達成北京干擾台灣輿論的政治目的。

    故意把軍購誤導為商人利益

    亂扯台積電外移 與事實相反

    據指出，楊建綱質疑軍購特別條例未符建案程序，並指一．二五兆元武器採購加上後勤維修，年度國防預算高達一．四兆元，恐佔歲出五成並產生排擠效果。立委沈伯洋受訪直言，楊建綱完全是放大中國敘事，國防預算佔比等說法是不實消息，楊既不了解軍購內容，也不知道增強國防對台灣的重要性，甚至故意誤導為商人利益。

    民進黨政策會執行長吳思瑤也澄清，我國國防預算正朝向佔GDP三％的目標努力，絕非楊建綱所謂「佔預算一半」；楊曾為國民黨執政時期的國防資訊業務承包商，理應支持國防自主與建立國防供應鏈，如今卻釋放背離事實、與北京口吻一致的訊息。

    吳分析，楊建綱的論調實為「鄭麗文路線」，意圖達成北京干擾台灣輿論的政治目的。她呼籲，國民黨內具備國際視野的立委應正視對美軍購與國防合作的必要，切勿讓政黨利益高於國家利益。

    至於楊稱應立法將台積電先進製程強留在台灣，民進黨立委邱志偉指出，執迷於半導體先進製程外移的錯誤觀點，與事實完全相反；根據台積電法說會及其擴廠計畫，台灣仍是全球研發中心，未來十年將保有超過八成的先進製程產能。

