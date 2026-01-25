習近平大清洗 中共軍委副主席張又俠落馬 參謀長劉振立也下台 7軍委剩2人

中國國家主席習近平持續清洗解放軍，中共中央軍委會副主席張又俠（右）、軍委兼參謀部參謀長劉振立（左）兩將領，遭立案調查落馬。（美聯社、路透檔案照）

中國人民解放軍高層貪腐風暴持續擴大。廿四日再傳出中共中央軍事委員會副主席張又俠，以及軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查。隨著兩人落馬，原本有七名成員的中央軍委，目前僅剩軍委主席習近平與另一名副主席張升民。

缺席主要領導幹部研討會 引發揣測

中國國防部證實，張、劉二人正接受調查，但未說明具體案情。現年七十五歲的張又俠為陸軍上將兼中共中央政治局委員，於二〇一八年出任軍委副主席，二二年續任；六十一歲的劉振立同為陸軍上將，二一年升任軍委委員，二三年出掌聯合參謀部。兩人上月廿二日仍出席中央軍委晉升上將儀式，本月廿日卻罕見缺席省部級主要領導幹部研討會，當時即引發外界揣測。

美媒：習整肅不可靠高官 力度不減

華爾街日報指出，張、劉落馬顯示習近平整肅貪腐與政治不可靠軍官的力度不減。張又俠與習同屬「太子黨」，其父張宗遜與習父習仲勛皆為革命元老，若遭解職，將成為一九八九年天安門事件以來遭清洗的最高階現役共軍將領。兩人亦是共軍現代化的重要推手，為少數具實戰經驗的高階軍官，隨著多名將領與國防工業高層被撤，外界對共軍戰力疑慮升高。

習近平自二〇一二年上台後，長期以反貪鞏固權力並推動軍改，目標是打造能在與美軍競爭、包括對台作戰中占優的部隊。不過，美國戰爭部評估認為，相關清洗短期內「極可能擾亂作戰效能」。

