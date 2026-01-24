藍白若否決15％台美關稅？王定宇曝「這產業」56％慘況

民進黨透過圖卡說明，本來稅率比較高的產業，現在已經和主要競爭對手一致。（圖擷自民進黨臉書）

台美對等關稅談判結果攤牌，我國稅率降為15%且不疊加，並獲232條款部分最惠國待遇。民進黨立委王定宇今（24日）透過圖卡說明傳產稅率變化，並提醒若藍白否決台美關稅談判結果，以工具機為例，稅率將從15%暴增至44%或56%，台灣傳統產業將萬劫不復。

對於關稅談判成果，王定宇今在臉書撰文表示，許多藍白政治人物哀嘆「15%不疊加關稅很可憐」，甚至有競選市長的國民黨立委造謠稱「原來不用税，現在15%，傳產好可憐」，該言論當下被許多網友舉證打臉、嘲笑沒知識又愛造謠。

王定宇進一步分析，談判結果的三個重要真相。首先，15%不疊加是全世界對美逆差國（二國貿易屬於賺錢的那一方）最低，加上232條款豁免最惠國待遇，這是目前逆差國中的第一。中國則是47%要疊加原有稅率。

王定宇說，其次，貿易的競爭力要跟競爭同個市場的國家比較，過去韓國、日本跟美國有FTA優惠，與台灣競爭的產品出口到美國的稅率是0%到4%，台灣則是27%上下，現在台、日、韓都一樣15%，東南亞各國則是20%以上，有的還要疊加，台灣現在競爭力等於吃了大補丸。

王定宇續指，若藍白改掉協議任何一個部分，等於否決這麼好的談判結果，台灣最好的結果將會是退回到20%或是32%要疊加，以列表的工具機為例，關稅將從15%變成44%（20+24）或是56%（32+24）。台灣傳統產業將會萬劫不復，令人憂心。

民進黨也發文說明，台美關稅並非「從0變成15%」，而是許多產業大幅降低到15%。汽車零組件由26.25%降至15%（與歐盟、日、韓一致），自行車由25.6%降至15%（中國50.6%、越南25.6%），塑膠由24.6%降至15%（中國49.6%、墨西哥25%），工具機由24%降至15%（與德、日、韓一致）。

此外，手工具由23.3%降至15%（中國48.3%、越南23.3%），水五金由22.6%降至15%（中國47.6%、越南22.6%），醫療器材由22.5%降至15%（中國47.5%），機械由21.5%降至15%（與歐盟、日、韓一致）。

民進黨說，本來稅率比較高的產業，現在已經和主要競爭對手一致；本來稅率就有優勢的產業，現在則可以領先更多。相關協議後續將送交立法院審議，呼籲在野黨應站在產業、勞工的角度來思考，共同支持得來不易的台美對等關稅談判成果。

