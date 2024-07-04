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艾多根有意調停俄烏衝突 竟秒遭克宮打臉「不可能」

土耳其總統艾多根（左）3日當面告訴俄羅斯總統普廷（右），安卡拉願意出面斡旋，幫助終結烏俄戰爭。（美聯社）

土耳其總統艾多根（左）3日當面告訴俄羅斯總統普廷（右），安卡拉願意出面斡旋，幫助終結烏俄戰爭。（美聯社）

2024/07/04 10:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）3日當面告訴俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），願意出面斡旋、終結烏俄戰爭；但普廷的發言人隨後卻公開表示，艾多根「不可能」扮演這場為時28個月衝突的調解人，毫不客氣潑了土耳其強人一盆冷水。

據《路透》報導，艾多根在哈薩克舉行的上海合作組織（SCO）峰會期間向普廷表示，他相信有可能實現「符合雙方利益」的和平。

但克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）當天立刻排除了艾多根擔任調解人的可能性。培斯科夫3日接受俄國塔斯社（Tass）採訪時強調，「不。這是不可能的。」

塔斯社並未在報導中解釋克里姆林宮為何反對艾多根介入調停。

艾多根3日同時指出，與普廷討論了加薩戰爭及結束敘利亞衝突的辦法。土耳其是美國所領導軍事聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）的成員國之一。

但與其他持續對莫斯科實施制裁的北約領袖不同，艾多根仍試圖在俄烏戰爭期間與衝突雙方保持友好關係。

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