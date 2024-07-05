涉綠能貪瀆收賄 雲林縣議長黃凱聲押禁見

雲林縣議會無黨籍議長黃凱涉嫌收受綠能廠商賄賂，5日移送新北地檢署。 （記者塗建榮攝）

2024/07/05 07:46

〔記者王定傳／新北報導〕雲林縣議會無黨籍議長黃凱，涉利用職權幫光電業者向縣府官員施壓，欲取得設廠許可，業者答應給數千萬元，且疑已給付部分賄款，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索雲林縣政府、黃凱議會辦公室、服務處及住處等，查扣BMW及Lexus名車、名錶及上百萬元現金，並約談黃凱、3名縣府公務員及業者共21人，今晨複訊後依貪污治罪條例收賄罪嫌，聲押禁見黃凱。

同案其他王姓、黃姓及周姓3名業者，檢方諭令3人10萬元至20萬元不等金額交保，另一名連姓業者請回限制住居，雲林縣建設處處長李俊興疑有洩密情形、20萬元交保，其他被告請回，至於同時被約談的其他2名縣府公務員為證人，訊後請回。

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為掃蕩綠能貪瀆，新北檢調配合最高檢察署「靖平專案」查弊發現，綠能業者若想設廠，除經濟部能源局審查同意，還須地方政府許可，一家光電業者為求取得許可，涉向黃凱行賄請他幫忙，黃則涉向官員施壓縮短許可時間、通過許可等。

檢察官周懿君昨指揮新北處發動搜索，並由黑金組主任檢察官陳旭華及檢察官陳柏文帶隊南下拂曉出擊。

黃凱是雲林縣議會四連霸縣議員，去年國民黨雲林前議長沈宗隆，因涉向綠能業者收賄被起訴、請辭議長後，黃凱補選勝出坐上議長寶座。

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