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「他適合擔任總統！」 民主黨州長們力挺拜登連任

7月3日，美國總統拜登與民主黨籍州長們在白宮會面後，紐約州州長霍楚（中）與馬里蘭州州長摩爾（左）和明尼蘇達州州長沃爾茲（右）一起接受媒體採訪。（路透）

7月3日，美國總統拜登與民主黨籍州長們在白宮會面後，紐約州州長霍楚（中）與馬里蘭州州長摩爾（左）和明尼蘇達州州長沃爾茲（右）一起接受媒體採訪。（路透）

2024/07/04 13:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕在《紐時時報》拋出美國總統拜登可能考慮退選的震撼彈後，據美國有線電視新聞網（CNN）4日報導，民主黨籍州長們在與拜登會面後公開表示支持，認為拜登「適合擔任總統」，並承諾全力協助他連任。

據報導，明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在會面後表示：「是的，他適合擔任總統。」他認為拜登仍然在履行職責，並強調拜登在2020年成功擊敗川普，他相信拜登能夠再次贏得選舉。其他州長，包括馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）和紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）也公開表示支持拜登。

摩爾形容這次會面「坦誠」且「直言不諱」，州長們向拜登表達了他們的擔憂。他說：「我們相信，當你愛一個人時，你會說出真相。我們向總統坦誠地說出了我們所收到的反饋，以及我們所聽到的民眾的擔憂。我們也坦誠地說，當總統堅定地告訴我們，並展現出他全力以赴的決心時，我們也承諾會與他站在一起。」

霍楚也表示：「今天我要告訴你們：總統喬·拜登將全力以赴。我們都承諾支持他，因為現在的賭注前所未有地高。」

沃爾茲表示，拜登在會面中解釋了他糟糕的辯論表現。他表示，「我沒有聽自己說話。」沃爾茲認為，拜登只是在辯論時過於緊張，而他仍然是那個他們當初相信能夠打敗川普的人。

加州州長紐森（Gavin Newsom）和密歇根州州長魏桂美（Gretchen Whitmer，我國外交部統一譯名），他們的名字曾經被認為是拜登退出選舉後可能接替的人選，也出席了這次會議，但他們在會後沒有接受媒體採訪。紐森在給CNN的聲明中說：「我聽到總統說了三個字——他全力以赴 （he’s all in）。我也一樣。喬·拜登一直支持我們，現在輪到我們支持他了。」魏桂美也在社交媒體上表示：「@JoeBiden 是我們的候選人。他將全力以赴，我支持他。」

拜登競選團隊發佈的聲明中表示：「總統重申了他要在11月的選舉中擊敗唐納德·川普的決心，並徵求了民主黨州長們的意見和建議。」聲明還補充說：「所有與會者重申了他們共同的承諾，將竭盡全力確保拜登總統和賀錦麗副總統在11月擊敗唐納德·川普。」

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