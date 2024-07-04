鏟屎官注意！ 科學家找到減少貓抓花家具新策略

研究發現，壓力是導致貓咪不當抓撓的主要原因之一；示意圖，與新聞無關。（法新社）

2024/07/04 14:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）2日報導，根據最新發表於《獸醫科學前沿》（Frontiers in Veterinary Science）期刊的研究，科學家已經找出影響家貓不當抓撓行為的關鍵因素，為困擾貓主人多時的問題提供了新的解決方向。

據報導，這項由土耳其安卡拉大學（Ankara University）的研究團隊對法國超過1200位貓主人進行了調查，探討了家中貓咪的日常生活、特徵以及不當抓撓行為。結果顯示，多項環境和行為因素與貓咪增加抓撓行為有明顯關聯。

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領導研究的德米爾巴斯（Yasemin Salgirli Demi̇rbas）博士說：「研究結果顯示，家中有孩子、貓咪頻繁玩耍以及夜間活躍程度高，都會顯著增加抓撓行為。此外，被描述為具有攻擊性或具破壞性的貓咪也表現出更高程度的抓撓。」

研究發現，壓力是導致貓咪不當抓撓的主要原因之一。家中有孩子，特別是年幼的孩子，可能會增加貓咪的壓力，進而引發抓撓行為。然而，孩子與增加抓撓行為之間的確切關係尚未完全理解，需要進一步研究。另一個可能與壓力相關的因素是過度遊戲，長時間的遊戲可能因為持續刺激而使貓咪壓力升高。

雖然某些導致抓撓的因素無法改變，如貓咪的個性或家中是否有孩子，但研究人員指出仍有許多可行的干預措施。德米爾巴斯博士建議：「在貓咪經常經過的區域或它們喜歡休息的地方附近放置貓抓板，或使用費洛蒙產品，都可以減少貓咪對家具的抓撓。提供安全的藏身處、高處的觀察點，以及充足的遊戲機會，也可以幫助緩解壓力，引導貓咪參與更具建設性的活動。」

研究人員強調，關鍵在於建立多次短時間的遊戲環節，模擬成功的狩獵場景。這種遊戲方式更可能維持貓咪的興趣並減少壓力，最終減少對家具的過度抓撓。同時，這也能增進貓咪與主人之間的感情。

儘管本研究依賴自我報告的數據，可能存在主觀性，但仍為了解貓咪抓撓行為提供了獨特的洞見。研究團隊表示，這項研究及未來的相關研究目標是開發更有效的策略來管理這種行為，最終增進貓咪與主人之間的和諧關係。

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