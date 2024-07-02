日本家長查看家中監視器 驚見「貓奴從小育成」現場

日本家長起床後查看房內監視器畫面，發現9個月大的兒子一大清早自己爬起來拿逗貓棒跟貓爽玩。（圖擷取自@@h2dl8er 社群平台「X」）

2024/07/02 23:07

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少家庭會養寵物，陪伴孩子成長。一名日本家長發文說，起床後查看監視器畫面發現，與他睡同一張床的9個月大兒子一大早就自己爬起來，拿逗貓棒跟愛貓愉快玩耍，甚至玩到睡著，讓他哭笑不得。逗趣畫面曝光後，吸引高達1657萬人次朝聖觀看。

社群平台「X」（前Twitter）名為「MoNa 9m」的日本網友昨（1）日上傳約18秒影片透露，這是他當天早上6點起床後，調閱房內監視器的畫面。從片中可看到，大約早上5點左右，原PO年僅9個月的兒子就起床，還拿起放床上的逗貓棒，認真上下左右來回揮舞，一旁愛貓忍不住玩了起來。

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原PO透露，兒子與愛貓玩耍期間，他完全沒有被吵醒，反而是他起床後看到兒子和愛貓睡得很沉，如果不是調閱監視器畫否，根本不會發現這2個小傢伙居然一大早這麼有活力。原PO還說，兒子年紀雖小，但平時十分安靜，在家中特別喜歡和貓咪一起活動，也非常配合貓咪摸摸或想要玩的需求，儼然成為了稱職的「小貓奴」。

影片曝光後，已獲得超過36萬人按讚，網友紛紛笑說，「貓奴從小調教？」、「寶寶和貓咪都很可愛」、「監視器居然有如此奇妙的用途」、「他們一起玩的樣子真是太神奇了」、「太可愛了！ 居然懂得使用逗貓棒」、「您捕捉到孩子非常寶貴的成長紀錄！」、「在這個年紀就學會使用逗貓棒，長大後肯定能成為優秀的鏟屎官」。

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