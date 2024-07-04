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減肥神藥藏嚴重副作用？美權威眼科期刊：研究顯示恐致失明

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）旗下兩款減肥神藥Ozempic和Wegovy，近年在全球風行，藥品供不應求。（路透）

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）旗下兩款減肥神藥Ozempic和Wegovy，近年在全球風行，藥品供不應求。（路透）

2024/07/04 12:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）旗下兩款減肥神藥Ozempic和Wegovy，近年在全球風行，藥品供不應求，不過有最新研究指出，這種藥物可能會增加眼部疾病的風險，引發永久性失明，但仍需更多研究佐證。

綜合外媒報導，美專業眼科期刊《美國醫學會期刊：眼科》（JAMA Ophthalmology）3日刊登一篇最新研究，一種罕見的眼部疾病「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy，下稱NAION），可能與減肥神藥Ozempic、Wegovy有關。

NAION是一種視神經中風，流向視神經的血流減少或受阻，導致視力突然喪失，是美國第二常見的視神經疾病，僅次於青光眼，是突然失明的最常見原因之一，目前沒有已知的治療方法，每10萬人中就有10人患有NAION，不過近日發現患者數量增多，有醫生一週內就接到3名患者，他們都有一個共同點：都使用了司美格魯肽（Semaglutide）藥物。

Ozempic和Wegovy是司美格魯肽的品牌名稱，哈佛醫學院附屬醫院美國麻省眼耳醫院 （Massachusetts Eye and Ear）進行一項為期36個月的觀察性研究，研究人員重點關注了其中約1700名患有糖尿病、超重或肥胖的患者，並比較了服用索馬魯肽的患者與未服用索馬魯肽的患者結果。

研究結果顯示，服用司美格魯肽用於治療2型糖尿病的患者患上NAION的機率是接受其他類型治療的患者的4.28倍；而服用司美格魯肽用於減肥的患者患上NAION的機率則是服用其他類型減肥藥的7.64倍。

不過哈佛大學的研究人員和其他專家都表示，這些發現並不能證明藥物導致了NAION副作用，必須在更多醫院、更大規模的研究後才能證實這一結果。

諾和諾德表示，這項研究並沒有證明司美格魯肽和NAION之間存在因果關係，也認為該研究設計有局限性，不是隨機對照試驗，強調這種情況「不是已上市司美格魯肽製劑的藥物不良反應」。

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