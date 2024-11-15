北市國中驚傳連續性侵！耿葳爆女同學遭校方「冷暴力」被逼轉學

台北市議員耿葳於議場質詢結束後，接受媒體訪問談性侵案。（記者楊心慧攝）

2024/11/15 17:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員耿葳11日接獲北市某國中家長陳情，控訴女兒在校從去年11月起至2024年3月多次被男同學性侵，甚至受害女學生被扭曲成性侵加害人，男方家長竟對遭性侵女方提出性侵刑事告訴；耿葳質疑，整起事件校方欺上瞞下球員兼裁判掩蓋事實，並偏袒加害男同學，女方還被校方冷暴力被逼迫轉學。

台北市教育局長湯志民表示，整個案情教育局有了解案件進程，學校發生性平案是由學校成立調查小組，若校方調查過程失當，教育局會成立調查小組了解，並進行檢討及懲處。

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教育局副局長陳素慧會後受訪表示，學校通報是在今年4月25日透過校安系統和社務系統收到性平案件，最後調查結果是男同學性平案件成立屬實，至於男同學反提告的部分，這並非校方或教育局可控制，依《性別平等教育法》，校園內發生案件是由校方成立調查小組，並非由教育局調查。

耿葳表示，她在協助此案時，發現教育局在未詳盡調查下，只以校方的回覆來答覆議員，校方為了怕影響校譽避重就輕；此案4月25日校方接到通報後，輔導室雖然立即介入，並依照SOP立即進行校安與社政通報，但教育局完全無掌握跟關心學生，校方甚至掩蓋事實、偏袒加害男同學。

耿葳沉痛地說，她代表女學生發聲，講述遭受性侵的過程，其中包含打手槍、口交、摸胸部、手淫射精等，加害男同學多次以恐嚇方式，要求受害女學生拍攝裸照與性器官給加害男同學，受害女學生拒絕後，加害男同學2023年11月起到2024年3月，多次性侵受害女學生。

耿葳指出，兩位學生事發當時均未滿14歲，調查過程中，雙方學生皆由家長全程陪同，調查小組於5月底才首次訪談受害女學生，告知調查時限延長，8月初才完成調查報告，家長卻遲至9月中才接到處理結果及調查報告的公文，收到調查報告後，加害男同學立即對受害女學生提出性侵刑事告訴。

耿葳質疑，教育局也完全無掌握跟關心學生，所有處理過程都是校方自行完成，教育局的資訊來源都是校方所提供，教育局以校園自主為理由，並無主動進行調查或是給予協助，甚至在開學後，家長二度接到學校詢問受害女學生要不要轉學，結果學校教官卻以冷暴力施壓，受性侵的女學生受不了壓力自請轉學。

耿葳痛批，教育局為上級督導機關未掌握實際狀況，讓家長承受不了壓力來跟議員陳情，且校方所成立的性別平等調查委員會、申復審議小組都是校方自行決定外聘委員人選，所有報告結論都是在第一時間交給校方，讓校方作最後裁定，但報告結論的公正性也備受質疑。

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教育局副局長陳素慧會後受訪，說明台北市某國中性侵案。（記者楊心慧攝）

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