川普擬清算五角大廈將領 路透：參謀首長聯席會議成員或遭波及

現任美國參謀首長聯席會議主席、空軍上將布朗。（美聯社檔案照）

2024/11/14 21:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》14日獨家報導，美國總統當選人川普（Donald Trump）團隊正在擬定名單，準備解僱部分五角大廈高級將領，其中甚至可能波及參謀首長聯席會議的7位最高階將領，此舉恐引發美國軍方人事大地震。

根據2名知情人士透露，川普團隊目前正處於擬定解僱將領名單的初期階段，計畫仍在制定中，且可能因川普團隊的內部協商而有所變動。知情人士也對此計畫的可行性提出質疑，認為在全球局勢動盪不安之際，大規模解僱軍方高級將領將造成不必要的混亂，尤其是在烏克蘭和中東的戰爭持續進行的時刻。

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然而，也有消息指出，川普團隊認為，參謀首長聯席會議規模過大，需要縮減，以因應可能的未來戰爭需求。

參謀首長聯席會議是美國軍隊的最高軍事諮詢機構，目前由空軍上將布朗擔任主席，自2023年10月1日就任，會議成員還包括副主席、陸軍參謀長、空軍參謀長、海軍作戰部長、陸戰隊司令以及國民警衛局局長。參謀首長聯席會議主席為美國總統、國防部部長、國家安全委員會和國土安全委員會的首席軍事顧問，相當於各國的三軍參謀長。

川普過去曾多次批評軍方領導階層，並在競選期間揚言要解僱他認為是「覺醒派」（Woke）的將領，即那些被視為過度強調多元而影響軍事戰備的軍官，以及那些與2021年阿富汗撤軍相關的將領。

川普的支持者，例如被提名為國防部長的福斯新聞評論員赫格塞斯（Pete Hegseth），也公開表示支持對五角大廈高層進行大規模改革和解僱。赫格塞斯在其著作中，更直言要「徹底改革五角大廈的高級領導階層」，以因應國家安全挑戰。而赫格塞斯去的言論，也讓人更加擔憂，此提名可能引發參議院確認過程中的激烈爭議和挑戰，並影響他能否順利獲證。

知情人士透露，川普團隊將重點關注與前任參謀首長聯席會議主席密利將軍（Mark Milley）有關的軍官，並計劃僱所有由密利將軍任命或提拔的人員。密利在最近出版的著作中批評川普為「徹頭徹尾的法西斯主義者」，這也引發了川普陣營對密利及其相關人員的不信任，並將他們列入解僱名單。

報導中提到，儘管有部分現役與退役軍官認為此舉不必要且具有破壞性，但川普團隊似乎有決心進行大規模人事異動。此舉是否會真的落實，以及將如何影響美國軍方士氣、組織運作，以及美國在國際上的地位，仍有待觀察。

前參謀首長聯席會議主席密利（右）在近期出版的傳記中，直指川普是「徹底的法西斯主義者」。（法新社檔案照）

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