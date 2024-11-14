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王丹：助理入境紐西蘭遭安全審查 背後恐是中國授意

王丹與台灣籍助理到紐西蘭，他順利入關，助理卻被帶去房間「安全審查」盤問一個多小時，他質疑背後恐怕是中國授意。（資料照）

王丹與台灣籍助理到紐西蘭，他順利入關，助理卻被帶去房間「安全審查」盤問一個多小時，他質疑背後恐怕是中國授意。（資料照）

2024/11/14 21:25

〔中央社〕民運人士王丹指控，他與台灣籍助理12日晚上抵達紐西蘭的奧克蘭機場後，他順利入關，助理卻被帶去房間進行「安全審查」，盤問一個多小時，甚至詢問他們之前在澳洲有什麼活動。王丹質疑，恐怕背後是中國授意。

社群訊息顯示，王丹7日展開為期10天的紐澳之旅。他先在澳洲多地巡迴演講，12日搭機前往紐西蘭。

王丹13日在X平台發文表示，昨天晚上抵達紐西蘭的奧克蘭機場，他很順利地入關，但隨行的助理卻一直沒有出來。一直等了將近兩個小時，助理才出來。

王丹說，不是護照的問題，助理是台灣人；也不是攜帶物品的問題，因為沒有扣押任何物品。「問題居然是我！」

王丹表示，他的助理在海關內被帶到另一個房間，被以「安全審查」的理由詢問了一個多小時，主要問題就是圍繞他 。「問他跟我是什麼關係，居然還問怎麼認識我的，更扯的是，問他我們在澳洲有什麼活動！（我們在澳洲做什麼，你紐西蘭海關問得著嗎？！）仔細翻看我帶的智庫材料和我的書。」

王丹表示，事情結束後，接機的朋友們紛紛跟他說，紐西蘭政府是「五眼聯盟」當中最親共的，中國大使館的活動非常活躍。「盤問我助理，恐怕背後是中國方面的授意。」

王丹最後表示，真是見識到了。有機會，他準備向美國政府的有關機構反映這件事情。

「五眼聯盟」（Five Eyes）是美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭等5個英語系國家組成的情報分享組織，紐西蘭是聯盟當中對北京立場相對溫和或「音量較小」的成員。

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