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美國9旬嬤遭性侵毆打 凶嫌竟是鄰家14歲少年

美國14歲少年史東在今年6月9日，潛入一名91歲的老婦人家中性侵對方，警方循線將他逮捕，他已於11月7日達成認罪協議。（圖擷取自「Marion County Sheriff's Office」臉書粉專）

美國14歲少年史東在今年6月9日，潛入一名91歲的老婦人家中性侵對方，警方循線將他逮捕，他已於11月7日達成認罪協議。（圖擷取自「Marion County Sheriff's Office」臉書粉專）

2024/11/14 23:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州發生一起駭人聽聞的性侵事件，一名91歲老婦在家中休息時，竟遭陌生人闖入後毆打性侵，警方獲報後立即展開調查，透過在現場發現的DNA進行比對後鎖定涉案人，發現嫌犯竟是與老婦人住在同社區的14歲少年，目前這名少年已被逮捕，並坦承犯行。

綜合外媒報導，現年14歲的少年史東（Jesse Stone），在今年6月9日午夜左右，先潛入受害老婦人住宅，並對其進行暴力毆打後，性侵對方得逞。根據法庭記錄，被害者回憶事發當晚在自家走廊看到了一個黑影，然而她還來不及反應過來，就被嫌犯撲倒在地，儘管她用盡全力反抗，嫌犯都未停下暴行，直到侵害她後才逃離現場。

警方獲報後展開調查，被害人的鄰居也提供一段監視器畫面給警方，該畫面拍到疑似涉案人的身影，可見一名穿著深色T恤和短褲的男子，事發前在受害者家附近慢跑，事發後則拍到史東穿著同一套衣服，並騎乘腳踏車出現在附近，再加上現場採集到的DNA比對結果，讓警方循線逮捕與訊問史東。

警方表示，史東起初矢口否認自己是影片中的男子，直到警方進一步呈上其他調查資料，他才坦承闖入被害人家中與性侵等多項罪行。報導指出，由於史東的罪刑深重，因此將被當作成年人接受審判，根據法庭文件顯示，他被指控性侵犯及入室盜竊罪，已於11月7日達成認罪協議，判決結果將在12月19日出爐。

警長伍茲（Billy Woods）表示，不敢相信有人會對91歲的老人做出這樣的行為，而嫌犯如此年輕，更是讓警方感到難以置信和不安，認為他必須為自己的罪行承擔責任，防止他未來再發生類似行為。另據當地媒體報導，受害老婦之前就曾看過史東，她還認為對方是一個「好男孩」。

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